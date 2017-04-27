Андрей Костицын: На ЧМ будем настраиваться побеждать в каждой игре 3 27.04.2017, 22:51

Андрей Костицын

Фото с сайта sport.tut.by

Нападающий сборной Беларуси заверил, что команда будет полностью выкладываться на предстоящем ЧМ-2017.

Нападающий сборной Беларуси Андрей Костицын прокомментировал заявление главного тренера Дэйва Льюиса о том, что перед командой стоит задача завоевать награды чемпионата мира-2017, передает «Прессбол».

«Про медали речь идти не может — точно. Будем настраиваться побеждать в каждой игре. Если матчи будут нам удаваться так же, как тренировки, то нас ждет успех в некоторых встречах», — отметил игрок.