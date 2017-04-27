В Македонии протестующие штурмом взяли парламент 27.04.2017, 22:46

Фото: EPA/MAJA ZLATECSKA

Порядка сотни демонстрантов с национальными флагами в руках скандируют: «Мы вас не пропустим», «Выборы».

Активисты общественного движения «За единую Македонию» проникли в здание законодательного органа и заняли зал заседаний в знак протеста против избрания оппозицией нового спикера парламента в обход общей процедуры. Об этом сообщает местное Radio Free Europe.

По информации СМИ, порядка одной сотни демонстрантов с национальными флагами в руках скандируют: «Македония», «Мы вас не пропустим», «Выборы». При этом часть из них исполняет гимн Македонии.

Также отмечается, что активисты попытались проникнуть и в пресс-зал, где забаррикадировался лидер оппозиционного «Социал-демократического союза Македонии» (СДСМ) Зоран Заев и члены коалиционного албанского «Демократического союза за интеграцию». Сделать им этого пока не удалось. Однако, по некоторым данным, демонстранты нанесли повреждения Заеву и другим партфункционерам СДСМ, когда те устремились из зала заседаний в другое помещение.