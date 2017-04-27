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Расплата

  • Алексей Мельников, «Эхо Москвы»
  • 27.04.2017, 23:02
АЛЕКСЕЙ МЕЛЬНИКОВ

Российское начальство гораздо рыть каналы, по которым деньги идут не гражданам страны, а на сторону.

В.В. Путин и его окружение, втянувшее граждан России в «гибридную войну» против Украины, продолжает обременять нашу страны новыми расходами на свою авантюру.

Сегодня стало известно, что в скором времени поставки электричества для т.н. «ЛНР» фактически будут оплачивать российские предприятия. Федеральная сетевая компания включит в свои тарифы для организаций затраты на поставки электричества в т.н. «ЛНР». По оценке это примерно 4.6 млрд. рублей ежегодно.

Мало затрат на содержание за счет российских граждан на 70% дотационного Крыма (о том, что он дотационный, в марте 2014 года большинство граждан России, похоже, не подозревало), — теперь требуется оплатить электричество для т.н. «ЛНР». Конца-края расходам на «гибридную войну» В.В. Путина и её последствия, не видно.

Непонятно только, почему это «удовольствие» должны оплачивать организации, а не федеральный бюджет. Вы желаете финансировать т.н. «ЛНР»?

Допустим. Тогда платите ФСК компенсацию, проводите это решение законом о федеральном бюджете, вносите поправку в бюджет 2017 года, ищите источники финансирования.

Но тогда придется объяснять гражданам, что для них денег нет, а миллиарды для т.н. «ЛНР» есть.

Решение существует – отказ властей нашей страны от поддержки сепаратистов, передача контролируемых ими территорий Украине. Это решение нужно принимать и реализовать его как можно скорее. Оно в интересах граждан нашей страны.

Надежды, что В.В. Путин и его подчиненные решат созданную ими проблему – немного.

Есть другое впечатление – наша страна всё больше увязает в последствиях гибридной авантюры.

Что делать?

В России есть только одна партия, которая с начала 2014 года последовательно, аргументированно и прагматично выступала против «гибридной войны» В.В. Путина против Украины – это ЯБЛОКО. Это единственная партия, не побоявшаяся отстаивать вариант решения созданной проблемы, к которому всё равно дело рано или поздно придёт.

ЯБЛОКО — единственная партия, которая противостояла растлению российского народа имперством, крымнашизмом. Противостояла действенно, инициативно, постоянно – не боясь обсуждений и сама предлагала такие обсуждения. Если кто спасал и спасает честь нашей страны, то это – ЯБЛОКО.

Надо менять власти в нашей стране – делать это на выборах, мирным, правовым путём. Главные выборы – президентские, в марте 2018 года. Нужно поддержать на этих выборах Григория Явлинского с его правильным, честным подходом к решению крымского вопроса.

Российское начальство гораздо рыть каналы, по которым деньги идут не гражданам нашей страны, а на сторону.

История с содержанием Крыма, «ДНР», «ЛНР», Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии, кредитов Венесуэле – примеры государственной глупости. Или просто – глупости, ставшей государственной властью. Пора на выход.

Алексей Мельников, «Эхо Москвы»


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