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Пентагон начал расследование российских гонораров Майкла Флинна

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  • 28.04.2017, 7:35
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Майкл Флинн

Белый дом приветствовал проведение расследования, назвав его оправданным.

Министерство обороны США в четверг, 27 апреля, начало официальное расследование в отношении Майкла Флинна - бывшего советника по безопасности Дональда Трампа, сообщает «Немецкая волна» http://www.dw.com/ru/пентагон-расследует-российские-гонорары-экс-советника-трампа/a-38619217).

Пентагон проверит, имел ли Флинн разрешение получать деньги от другого государства.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер уже приветствовал проведение расследования, назвав его оправданным.

В начале апреля в США была обнародована налоговая декларация Флинна, в которой подтверждается, что он получал гонорары за выступления на мероприятиях телеканала Russia Today (RT), который финансируется Кремлем, а также работающей в США дочерней компании разработчика антивирусных программ Kaspersky Lab и другой американской фирмы, связанной с российской грузовой авиакомпанией «Волга-Днепр». В документе не указана сумма гонораров, но позднее сообщалось, что только от телеканала RT Флинн получил 45 тысяч долларов в 2015 году.

Советник Трампа был вынужден уйти в отставку в феврале 2017 года после того, как стало известно о его телефонных контактах с послом РФ в США, на которые он не имел полномочий.


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