«Мы продолжаем традиции подпольщиков, народного сопротивления» 3 28.04.2017, 7:52

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Один из создателей знаменитых уличных постеров с белорусскими чиновниками рассказал о целях и принципах «партизанского искусства».

Некоторое время назад в разных частях Минска стали появляться постеры, обыгрывающие наиболее одиозные действия или высказывания тех или иных государственных чиновников: от бывшего премьера Мясниковича до нынешнего главы БТ Давыдьки. Один из создателей серии знаменитых постеров с белорусскими чиновниками рассказал в интервью, зачем и почему он это делает.

По его мнению, высказанному в интервью Blog-TV Trixter, Олег Ларичев был избит 4 апреля в подъезде своего дома именно потому, что был самым заметным человеком, который освещал эти акции. Ему отомстили, поскольку формально не могли возбудить уголовного дела или же боялись его излишней скандальности.

А в ночь на 28 апреля стало известно, что Олег Ларичев... исчез. С ним не было связи в течение суток после того, как в ночь на 27 апреля Олег вышел из круглосуточной пиццерии в районе станции метро «Институт культуры».

Чуть позже появилась информация, что Ларичев находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина, где ожидает суда. Процесс состоится сегодня, 28 апреля, в суде Центрального района города Минска.

Мы — зеркало для власти

«С чего начинается человечество, каким мы его знаем сейчас? Оно начинается не столько с бивней мамонта и обработанных камней, сколько с наскальных рисунков. Видим наскальные рисунки — ну вот, это уже человек.

Если брать более близкую к нам историю, то общество отвечало на пропаганду государства простым словом из трех букв, которое покрывало весь Советский Союз. Таким образом народ заявлял: мы тут вообще-то живые люди, а не винтики коммунистической системы.

Ну или многочисленные граффити в нью-йорских гетто. Советский Союз и нью-йоркские гетто — это такие места наибольшего отчуждения людей от общественной жизни. От жизни в целом.

В Беларуси человек также максимально отчужден от общественной жизни. В ней нет совершенно никаких легальных каналов самовыражения или донесения своих интересов. У нас нет диалога, есть только один вещающий на общество монолог — с экрана телевизора, страниц газет, билбордов и т.д.

Чем мы на этот бесконечный монолог можем ответить? Можем писать традиционное слово из трех букв. Но это сейчас не так актуально. Актуально заявить о себе более тонким образом. Надо ставить перед властью зеркало. Чтобы она себя видела, знала, что она делает и знала, что мы знаем, что она делает, реагируем на это, а не просто молча «хаваем».

«Кисо обиделось...»: кто и за что избил Олега Ларичева

«Кисо» обиделось, обиделось очень сильно. И побили почему-то Олега. Как самого заметного, наверное, человека, который освещал стрит-арт акции.

Понятно, почему именно побили. Постеры — это не граффити, тут не припишешь вандализм, сложно возбудить уголовное дело. Власть понимает, что издержки будут слишком большими. Дело стало бы слищком скандальным.

Поэтому отреагировали таким образом. Ну, мы же все прекрасно понимаем, за что Олег получил. А вроде как — не доказано.

Олег правильно говорит, что это избиение — продолжение проекта. Потому что новость об избиении тоже стала вирусной, широко разошлась. Его в городе узнают. Чувак, говорят, привет, респект тебе за то, что ты делаешь. Хотя делает это вовсе не он непосредственно. Но его избиение распространило информацию о социальных постерах еще больше».

Это наши партизанские традиции

«Я очень любил рисовать, но никогда не умел. Любил искусство, но сам был не в состоянии им заниматься. Но эти постеры делаются довольно легко, доступно практическими каждому, не имеющему отношения к искусству.

Тут бесполезно бить кого-то одного. Сегодня вы побили его, завтра это сделает кто-то другой, третий, четвертый. Это все равно будет распространяться.

Это наши партизанские традиции. Мы пока не можем заявить о себе открыто. Не можем выйти на митинг, потому что с дубинками не подискутируешь. Поэтому, если мы хотим донести свой голос, то это оптимальный вариант — подпольные и анонимные акции.

Наша власть делает вид, что это она является продолжательницей традиций... Нет, ничего подобного, она скорее продолжает традиции полицаев и оккупантов, которые этих подпольщиков гоняли. А мы продолжатели именно народных традиций, народного подпольного сопротивления».