Что за странный ветеран появился в Гродно на плакате к 9 Мая? 29 28.04.2017, 8:20

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Вместо героев-фронтовиков, как Василь Быков, белорусам предлагают каких-то «ряженых» из РФ с памятными знаками от Гитлера.

Большой плакат, предназначенный для школ, воинских частей и других общественных учреждений, был замечен в одном из книжных магазинов Гродно, пишет «Новы Час».

На нем хрестоматийный сюжет: поздравление с Днем Победы, изображения советских наград, государственный герб, фото ветерана… Но что за ветеран на фото?

В 13 на фронте, в 20 — в Кремле…

Оказалось, что это известный в интернет-пространстве Лев Гицевич, 1928 года рождения. Согласно легенде самого Льва Александровича, он сбежал на фронт в 13 лет и успел присоединиться к обороне Москвы, позже работал в аппарате обслуживания Кремля при Сталине и Хрущеве, ныне президент благотворительного фонда, член «Единой России» и большого количества общественных организаций.

Фото Гицевича в гимнастерке и каске стало иконой для российской пропаганды: его используют на плакатах, демотиваторах, носят портрет Льва Александровича во время митингов. Сам он любит ходить на разного рода массовые акции, зачастую попадает в кадр. Образ действительно характерный, пробивает на слезу.

Орден Великой Отечественной и казачьи кресты

Вот только если посмотреть на фото, то непонятно, какое Гицевич имеет звание: то с погонами полковника, то рядового, то старшего лейтенанта. Погоны также — то танковых войск, то обычных стрелковых частей. Белогвардейской шеврон в цветах триколора на рукаве гимнастерки красноармейца вообще не выдерживает критики.

С погонами подполковника

Если разбираться в иконостасе медалей и оценок, то здесь вообще «черт ногу сломит»: и орден Великой Отечественной, и казачий знак «ЛИЕНЦЪ-1945» (памятное отличие казаков, которые воевали на стороне Гитлера), и польские награды, и большой православный крест, и… обычная брошь. О том, что порядок ношения знаков и наград нарушен, вообще речи нет.

Выделенный памятный крест казаков-коллаборационистов ЛИЕНЦЪ-1945

СПС, «Ночные волки», казаки и фашисты

Гицевич не остается в стороне и от общественной жизни. То раздает листовки демократического «Союза Правых Сил», то позирует рядом с «Ночными волками», то открывает памятники Краснову и Шкуро (белогвардейцы, которые поддержали Гитлера) вместе с казаками и неприкрытыми сторонниками фашизма в черных рубашках и с коловратами на майках.

Отношение ко Второй Мировой войне у белорусов, безусловно, может быть разным. Но зачем размещать на плакатах госназначения настолько сомнительных персонажей? Неужели это не оскорбление для настоящих ветеранов?..

Кстати, плакатов с портретами Василя Быкова, Янки Брыля, Максима Танка или любого другого настоящего фронтовика рядом замечено не было.