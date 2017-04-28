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Уличные художники не дают властям спокойно спать

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  • 28.04.2017, 8:27
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Олег Ларичев

Ночью был задержан координатор стрит-арт-проекта Signal Олег Ларичев.

Координатор стрит-арт-проекта Signal Олег Ларичев задержан, 28 апреля состоится суд. До этого он сутки не выходил на связь с родными и знакомыми. Об этом tut.by сообщила его девушка Анна.

Вечером 26 апреля Ларичев вместе с аналитиком Сергеем Чалым находился в круглосуточной пиццерии на станции метро «Институт культуры», которую они покинули вместе. Эту информацию подтвердил и сам Сергей Чалый: «Да, я был последним, кто его видел».

Как рассказала подруга Олега Ларичева Анна, последний раз она его видела 24 апреля — перед своим отъездом в Гомель, затем связь поддерживали через интернет, а в ночь со среды на четверг она оборвалась. Девушка рассказала, что обращалась в Октябрьское и Московское РУВД Минска, однако там ответили, что Ларичева у них нет.

По словам девушки, родные также обеспокоены исчезновением Олега Ларичева и никакой информацией о его местонахождении не располагают. Его телефон недоступен.

Никаких угроз в адрес Ларичева в последнее время не поступало, говорит его подруга. «Но если принять во внимание то, что его избили в начале месяца… Думаю, это взаимосвязанные события», — считает она.

В ночь на 28 апреля Анне позвонили из милиции и сообщили, что Олег Ларичев находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина и в пятницу в суде Центрального района Ларичева будут судить по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство).

Напомним, 4 апреля Ларичев был избит неизвестными в подъезде своего дома и доставлен в Больницу скорой помощи.

Олег Ларичев — координатор белорусского стрит-арт сообщества SIGNAL, организатор фестиваля Urban Myths, который посещали уличные художники из разных стран.

В последние месяцы в Минске появился ряд остросоциальных граффити и постеров: колючая проволока на изображении, символизирующем дружбу Минска и Москвы, наклейки «зеленых человечков» и аппликации с портретами экс-главы Минтруда и соцзащиты Марианны Щеткиной, министра внутренних дел Игоря Шуневича и командира столичного ОМОНа Дмитрия Балабы. Авторы постеров с изображениями чиновников и «зеленых человечков» неизвестны.

Нападение в начале апреля Ларичев связал с тем, что на странице сообщества Signal было размещено объявление о том, что необходима помощь авторам данного проекта.


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