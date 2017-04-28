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Наталья Папкова: 1 мая на Площади скажем «Баста!»

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  • 28.04.2017, 8:54
Наталья Папкова
Фото: realbrest

Активистка призвала всех выйти 1 мая ы 14.00 на Октябрьскую площадь в Минске.

Об этом брестская активистка оргкомитета Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) и «Молодой Беларуси» Наталья Папкова написала в «Фейсбуке»:

«1 мая — Международный день солидарности трудящихся.

На сегодняшний день трудящиеся нашей страны поставлены в унизительное положение во всех отношениях, начиная с правовой незащищенности и заканчивая нечеловеческими условиями труда и его оплаты.

Некомпетентное руководство своими действиями тормозит развитие страны.

Настало время сказать «Баста!» некомпетентности, беззаконию, нарушению прав человека и коррупции.

Я, Наталья Ивановна Папкова, призываю всех неравнодушных граждан прийти 1-го мая в 14 00 на Октябрьскую площадь г. Минска и сказать «да!» реформам, достоинству, труду и чести. Жыве Беларусь!»


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