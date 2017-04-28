Трамп: военный конфликт с Северной Кореей возможен 28.04.2017, 9:22

Трамп хочет решать проблему с КНДР мирным путем: его администрация готовит новые санкции против страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что противостояние с Северной Кореей из-за ее ядерной программы может вылиться в серьезный военный конфликт, однако он предпочел бы разрешить ситуацию дипломатическим путем.

«Существует вероятность того, что у нас может быть серьезный конфликт с Северной Кореей. Абсолютно», - сказал Трамп в интервью «Рейтер», приуроченном к 100 дням его президентства, передает ВВС.

Тем не менее, президент США заявил, что хочет разрешить кризис мирным путем и сейчас его администрация готовит ряд новых экономических санкций против КНДР.

«Мы хотели бы решать вопросы дипломатично, но это очень сложно», - признался Трамп.

Он похвалил китайского лидера Си Цзиньпина за помощь Китая в попытках обуздать Северную Корею.

«Я считаю, что он очень много делает, он определенно не хочет видеть суматоху и смерть, он не хочет этого видеть, он хороший человек, он очень хороший человек», - охарактеризовал Трамп своего китайского партнера, с которым провел переговоры в апреле.

Он добавил, что Си Цзиньпин любит Китай и китайцев. При этом ранее, вскоре после избрания президентом, Трамп обвинял Китай в том, что он недостаточно делает для решения северокорейской проблемы.

Говоря о Ким Чен Ыне, Трамп отметил, что действовал исходя из предположения, что лидер КНДР возглавил страну в раннем возрасте.

«Ему 27 лет, его отец умер, он принимает режим. Говорите, что хотите, но это нелегко, особенно в этом возрасте», - заявил президент США.

В последние месяцы ситуация вокруг Северной Кореи обострилась.

США начали установку противоракетных комплексов THAAD, присутствие которых на Корейском полуострове беспокоит Россию и Китай. Стоимость системы - $1 млрд, причем заплатить за нее, по мнению Трампа должна Южная Корея.

Ранее в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил Fox News, что Китай вновь призвал Северную Корею воздержаться от проведения дополнительных испытаний.

Тиллерсон должен возглавить совещание министров иностранных дел Совета Безопасности ООН в пятницу, где он будет лоббировать полную реализацию введенных против Северной Кореи санкций. Эти меры должны «усилить давление на режим», считает он.