Как «русская мафия» в Европе работает в интересах Кремля 28.04.2017, 9:59

Российские власти используют преступные группировки в Европе для самых разных целей.

Хакерские атаки, снабжение «черным налом», заказные убийства - такие «услуги» Кремлю оказывает российское преступное сообщество в Европе, полагает эксперт Марк Галеотти.

Разгоревшийся летом 2010 года беспрецедентный шпионский скандал между Россией и США закончился высылкой из Америки десяти разоблаченных российских агентов, которых обменяли на четырех россиян, осужденных за шпионаж в пользу Запада. Одиннадцатый участник российской агентурной сети, Кристофер Метсос, бесследно исчез после того, как был задержан на Кипре и впоследствии отпущен под залог.

Его исчезновение стало возможным, вероятно, благодаря действующим в Европе российским преступным группировкам, которые могли тайно переправить Метсоса в Россию. По крайней мере несколько офицеров американских спецслужб, с которыми удалось побеседовать Марку Галеотти, эксперту по вопросам международной преступности и проблемам безопасности, связанным с Россией, придерживаются такого мнения.

«Самая большая банда - это государство»

Это лишь один из примеров тесного взаимодействия правящих элит России с российской организованной преступностью в европейских странах, который Галеотти описывает в исследовании, подготовленном для Европейского совета по международным отношениям (ECFR). По его словам, между российскими спецслужбами - Службой внешней разведки (СВР), Главным разведывательным управлением Генштаба (ГРУ) и Федеральной службой безопасности (ФСБ) - и такими криминальными сетями существует очевидная связь. «Российское государство в высшей степени криминализовано, и взаимопроникновение мира организованной преступности и политической верхушки привело к тому, что режим время от времени использует преступников в качестве инструмента власти», - говорится в исследовании.

В России тесная связь между миром криминала, политикой, бизнесом и органами безопасности возникла еще в 1990-е годы, рассказал в интервью «Немецкой волне» Галеотти, который сейчас работает в Институте международных отношений в Праге. С приходом в Кремль президента Владимира Путина эта связь сохранилась, но изменилась ее структура: власть стала использовать организованную преступность для достижения собственных целей. «Бандиты могли оставаться бандитами, не боясь своего рода систематической опалы. Но только до тех пор, пока они понимали, что самая большая банда - это государство», - отмечено в исследовании.

После того как в 2014 году резко ухудшились отношения Москвы с Европой, российские власти значительно расширили там деятельность спецслужб и одновременно начали искать «альтернативные, параллельные или дополнительные инструменты» ведения своей политики, добавил эксперт в интервью: «Один из них - организованная преступность».

Спектр «услуг» - от кибератак до заказных убийств?

Российские власти используют преступные группировки в Европе для самых разных целей, отмечается в исследовании. Это совершение кибератак, укрепление политического влияния Кремля, незаконная переправка через границу товаров и людей, как в случае с Метсосом, и даже - предположительно - заказные политические убийства.

Нередко организованные преступные группировки становятся для Москвы источником «черного нала»: в обмен на долю прибыли российские спецслужбы, к примеру, помогают им осуществлять транзит через границу контрабандных товаров.

Галеотти утверждает, что для получения информации использовал открытые источники. Кроме того, многие факты он узнал из конфиденциальных бесед с сотрудниками европейских спецслужб и в некоторых случаях - с представителями организованной преступности в Европе и России.

Российские преступное сообщество в Европе - это не уличные банды, подчеркнул эксперт. Чаще всего его участники оказывают криминальные услуги европейским группировкам и крупным криминальным сетям и выступают в качестве их союзников, посредников и поставщиков. К примеру, около трети всего героина, которым торгуют в Европе, попадает сюда через российские группировки, указал Галеотти.

Такие преступные сети обычно концентрируются в городах или регионах с большой русскоязычной общиной (например, на юге Испании, в Греции или Латвии), а также в таких крупных городах, как Берлин, через которые осуществляется транзит наркотиков и торговля людьми.

Связи с Россией как средство давления

К аналогичным выводам пришел и другой исследователь российской организованной преступности в Европе, эксперт Института политики безопасности и развития в Стокгольме Вальтер Кегё, который занимается этой проблемой уже десять лет. Он согласен с тем, что «русская мафия» в Европе предпочитает оставаться в тени, но вместе с тем имеет большое влияние не только в криминальном мире, но и в сфере политики.

Кегё тоже уверен в наличии связи российского руководства с русскоязычными преступными группировками в Европе. «У экспертов не возникает никаких сомнений в том, что высшие чиновники в Кремле время от времени используют их для выполнения определенных заданий», - подчеркнул он.

По словам Галеотти, такое сотрудничество позволяет российским властям скрыть прямое участие Москвы в используемых схемах. Обычно Кремль прибегает к помощи тех группировок, которые сохранили связь с Россией - имеют там активы, людей или зависят от транзита товаров по ее территории, уточнил эксперт. Это позволяет оказывать на них давление: «Время от времени Кремль обращается к бандитам с просьбой, в исполнении которой они не могут отказать».