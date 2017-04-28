Растерянность и пассивность Путина 6 Леонид Радзиховский, «Новое время»

28.04.2017, 10:42

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Леонид Радзиховский

Россия внезапно оказалась вынутой за скобки.

Не думаю, что кризис на корейском полуострове перерастет в нечто серьезное. И вот почему. Для того чтобы сковырнуть такой режим как в Северной Корее, никакая цветная революция не поможет. Это едва ли не единственный в мире абсолютно тоталитарный строй. Нечто похожее есть разве что в Туркмении и Таджикистане. Ни о каких внутренних революциях речь не идет.

Значит, речь только о войне, причем о серьезной войне, возможно, даже с применением тактического ядерного оружия. А Трамп на это никогда в жизни не пойдет. Разве что усилят санкции против Пхеньяна. Китай, кстати, тоже не особо активно защищает Северную Корею.

Очевидно, что Северная Корея испугалась, ведь она никогда не отличалась большой храбростью, устраивая только показательные стрельбы с криками: «Держите меня пятеро, я тут всех зарежу!». По части пиар-истерик – корейский диктатор молодец, по части реальных действий – он не делает вообще ничего.

Пассивность России в этой ситуации можно объяснить сразу несколькими факторами. Во-первых, Россия, наученная своими «большими успехами» в Украине и Сирии, уж точно не испытывает никакого желания лезть в третью заваруху. Что касается пиар-пассивности, то это тоже понятно по двум причинам. В первую очередь, Россия не хочет дальше портить отношения с Америкой и очень боится перевести эти отношения в стадию необратимого тупика. И уж тем более из-за Кореи.

Вторая причина более серьезная, она психологического свойства. У меня складывается впечатление, что российская политика, которая вся называется «Путин», ведь никакого другого центра политических решений, и тем более во внешней политике страны уж точно нет, так вот Путин пребывает в довольно серьезной растерянности. Личной, внутренней растерянности. Это проявляется отнюдь не только по отношению к Корее, это проявляется во всем.

Растерянность и пассивность Путина может быть связана с тем, что на всех фронтах – сплошной тупик. Зашли в тупик в Сирии – ничего там не происходит. Вариант бодаться со всем светом за Асада в компании с Ираном, видимо, Россию не привлекает. Провалились надежды на Трампа, но и окончательного разрыва тоже нет, поэтому все тоже зависло. На европейском направлении, где были довольно глупые и бессмысленные надежды на раскол Евросоюза, очевидно тоже ничего не получится. Во Франции победит Макрон и ни о каком развале ЕС и речи быть не может. На украинском направлении – также тупик и полная тишина.

На фоне такой ситуации, Путин пребывает в некоторой внутренней растерянности, ведь самое главное – не внешний пиар, не Корея, Украина, Сирия и Соединенные Штаты. Самое главное – фундаментальный вопрос, перед которым стоит Путин: «Идти в президенты или не идти в президенты в 2018 году». Вот единственный вопрос, который реально маячит перед Путиным.

Есть доводы «за» и есть доводы «против». И абсолютно непонятно, что ему делать, если все-таки не идти. Просто сидеть на пенсии, или что? У меня впечатление, что он в некотором психологическом зависании. Ну а в такой ситуации трещать о Северной Корее – это совсем глупо.

Если говорить о ситуации в мире с точки зрения пиар-активности и политической инициативы государств, совершенно очевидно, что мотором являются Соединенные Штаты. Китай, вопреки многим прогнозам, в том числе и российским, не спешит ссориться с США. И Америка совершенно не ссорится с Китаем. Надежды России, что Трамп начнет ругаться с Китаем и искать поддержки у Москвы как у противовеса, также не оправдались. При всем его непредсказуемом и хаотичном поведении, Трамп неплохо поладил с Китаем, и Россия в этой ситуации «третий-лишний».

Поэтому я не вижу никакого пресловутого треугольника США-Китай-Россия. Соединенные Штаты ведут себя очень активно.

Во внешней политике, Трамп несомненно захватил инициативу.

Разница между Америкой и Россией очевидна. Россия может надувать щеки и размахивать руками, но она стоит на болоте – у нее нет экономики, она очень уязвима во всех отношениях. Соединенные Штаты – первая экономика мира. Хотя по объему ВВП они и уступают Китаю, но во всех остальных отношениях – это мотор мировых технологий, интеллектуальный центр мира. Второе различие этих двух стран: как бы Трамп себя не вел, черту он не переходит. Путин ее легко перешел. Я имею ввиду Крым, я имею ввиду Донбасс. Таких поступков Трамп не совершает.

Поэтому в этой ситуации Россия внезапно оказалась вынутой за скобки. Вдруг оказалось, что вся российская грозная активность и нахрап, на который весь мир вроде как взирал с ужасом, никому не нужны. Мыльный пузырь, если и не лопнул, то летает по воздуху и вдруг оказался лишь мыльным пузырем, а не великим и ужасным, сокрушающим все вокруг себя.

Леонид Радзиховский, «Новое время»