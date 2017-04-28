Белорусы стали покупать больше пива 9 28.04.2017, 10:51

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Всего за три месяца было продано 7,55 миллионов декалитров пива.

В первом квартале 2017 года пиво стало единственным напитком с содержанием алкоголя, чьи продажи в организациях торговли выросли по сравнению с прошлым годом. Всего за три месяца было продано 7,55 млн. декалитров пива, что на 2.9% больше, чем год назад, пишет belmarket.by.

Сильнее всего сократились продаж плодового вина — на 14,1% до 1,24 млн. декалитров. Однако «чернила» занимают третье место по объемам продаж в натуральном выражении.

На втором месте водка. Было продано чуть более 2 млн. декалитров напитка, что на 3% меньше, чем год назад.

Продажи слабоалкогольных напитков сократились на 9,3% до 174,9 тыс. дал, виноградных вин — на 6,8% до 738,6 тыс. дал, ликеров — на 4,9% до 232,4 тыс. дал, игристых вин и шампанского — на 4,4% до 328 тыс. дал, коньяка — на 2,1% до 105 тыс. дал.

Доля пива в структуре потребления в пересчете на абсолютный алкоголь в первом квартале выросла с 17,7% до 19%, водки с 49,9% до 50,5%, плодового вина сократилась с 15,8% до 14%.

Статистика продаж в организациях торговли пока превосходит ожидания пивоваров, которые были сдержанны в оценке перспектив развития рынка пива в 2017 году.

Надо отметить, что белорусы стали не только меньше пить, но и закусывать. Продажи многих продуктов питания в рознице сократились.