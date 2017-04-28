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В Супрасле до сих пор молятся за Станислава Шушкевича

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  • 28.04.2017, 10:59
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Первый руководитель независимой Беларуси помогал восстановлению знаменитого монастыря.

Православный монастырь ХVI века в Супрасле, что в Подляском воеводстве Польши, который был разграблен Красной армией и взорван по приказу из Берлина, восстанавливается более 30 лет. Восстановлению монастыря в начале 90-х годов способствовал и первый руководитель независимой Беларуси - Станислав Шушкевич. Нынешние власти Беларуси монастырю не помогают, сообщает «Радыё Свабода».

Местечко Супрасль находится от Гродно примерно в 80 километрах. Именно здесь расположен один из самых знаковых православных памятников в Польше - монастырь начала ХVI века и Благовещенская церковь. Здесь и сейчас живут православные монахи, в том числе из Беларуси, России, Украины и Сербии.

Экскурсию по монастырю проводит иконописец Иван Гаврилюк, местный белорус. Он долго и подробно рассказывает историю монастыря, возвращая посетителей в начало XVI в века.

Упоминает всех вкладчиков, которые его строили, рассказывает о старопечатных книгах, которые, к сожалению, преимущественно сохранились в западноевропейских странах, обращает внимание на архитектуру и фрески, которыми был расписан Благовещенский храм. Он напоминает, что подобные храмы сохранились еще только в Сынковичах и Малом Можейково на Гродненщине, но храм в Супрасле - самый большой.

- Это, пожалуй, один из самых интересных в архитектурном плане храмов Европы, так как сочетает в себе архитектуру католической готики и греческой православной церкви, - рассказывает иконописец. - И молились здесь 400 лет все - и православные, и униаты, и католики...

В 1917 году, по словам Ивана Гаврилюка, красноармейцы расстреляли под Москвой монахов и прихожан из их монастыря - 111 человек. И никто даже не спрашивал, кто они и откуда, а просто сразу открыли огонь. В монастыре до сих пор не знают, где их могилы.

16 лет назад монахи обратились к властям России, чтобы им вернули имущество, которое после революции разграбили и вывезли красноармейцы. Среди этого имущества - чаша, из которой причащались в монастыре на протяжении столетий. Ее вес - 5 килограммов, и вся она из золота.

- Мы увидели ее и другие вещи в Оружейной палате в Кремле, но там под ними написано, что они из Западной России. Ну да, была когда-то Западная Россия... Наши монахи просили все это вернуть, но им сказали, что это не ваше.

А во время Второй мировой войны пришел специальный приказ из Берлина взорвать монастырь... И этот приказ был выполнен, несмотря на то, что местные верующие пытались откупиться.

- Нам до сих пор неизвестно, почему аж после взятия Берлина и кем был отдан приказ взорвать наш храм ...

Иван Гаврилюк говорит, что до сих пор в монастыре молятся за первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича. Настоятель храма, по его словам, обратился к Шушкевича, когда церковь восстанавливалась, за помощью, поскольку средств на это не хватало.

- Он без всяких проблем приказал дать нам 40 тысяч штук кирпича. Мы соорудили из белорусского кирпича первый этаж храма, это было начало, которое дало нам силы и надежды, так как, кроме как от самого прихода, денег нам больше негде было взять. Наши верующие и монахи никогда этого не забудут и до сих пор молятся за Шушкевича. В то время еще был замечательный посол господин Алексейчик, он также много нам помогал.

Сейчас, по словам Ивана, никакой помощи из Беларуси в восстановлении храма нет. Мол, из всего делается политика, а обычные хорошие отношения, когда белорус помогал белорусу, попросту исчезли.

- Что-то изменилось сейчас, хотя мы и продолжаем сотрудничать с белорусским посольством и консульством. Теперь, когда приходишь в белорусское консульство и говоришь, что ты белорус и просишь визу, чтобы съездить к родным, то там отвечают, что их это не волнует, а визу нужно получать на общих основаниях, за деньги. А раньше там старались помочь тебе, если ты белорус.

Польское государство в восстановлении храма финансово не помогает, поскольку, согласно законодательству, государственные средства расходуются только на восстановление памятников архитектуры, которые сохранились. Благовещенский храм в Супрасле восстанавливается уже более 30 лет.


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