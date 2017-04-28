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Литва начинает самые масштабные военные маневры

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  • 28.04.2017, 11:16
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Учения «Удар Молнии» будут продолжаться до 7 мая.

В пятницу в Литве начинаются самые масштабные в этом году национальные военные маневры «Удар молнии» (Zaibo kirtis 2017), в которых будут отрабатывать совместные действия силы МВД и армии, пишет delfi.lt.

Учения в Мариямполе и Вилкавишкисе пройдут до 7 мая. В них будут задействованы Силы миротворческих операций Литовской армии, Силы быстрого реагирования и части их обеспечения.

Вместе с более чем 3 тыс. военнослужащих в них примут участие 200 полицейских и 200 представителей других ведомств, в т.ч. антитеррористические подразделения Aras, СОГГ и Департамента противопожарной безопасности и спасения, муниципальных учреждений, работники больниц и члены Союза стрелков.

Также планируется призвать 2000 резервистов со всей Литвы.

«Планируем моделировать различные действия: это будут неконвенциальные, т.е. гибридной войны, действия, будут террористические выпады против муниципальных органов. (...) По сценарию неизвестные группировки попытаются вызвать беспорядки, бунты, занимать муниципальные здания», - сообщил руководитель учений «Удар молнии», начальник Сводного штаба Литовской армии генерал-майор Виталиюс Вайкшнорас.

Самые активные действия маневров начнутся 2 мая, на улицах городов их можно будет наблюдать до 6 мая.

Сценарий проводимых в третий раз маневров создан с целью проведения тренировок, проверки и оценки, насколько быстро и эффективно органы внутренних дел смогут взаимодействовать с силами миротворческих операций Литовской армии и силами быстрого реагирования при нейтрализации вооруженных диверсионных групп, максимально защищая при этом гражданское население и их имущество.


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