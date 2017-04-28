На Землю переданы уникальные фото Сатурна 28.04.2017, 11:21

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Космический аппарат «Кассини» впервые в истории «нырнул в щель» между кольцами и верхними слоями планеты.

Космический зонд «Кассини» отправил на Землю уникальные снимки Сатурна, сообщает gazeta.ru. Фотографии были сделаны на минимальном расстоянии от планеты. Космический аппарат восстановил связь с Землей после того, как впервые за 20 лет «нырнул» в узкую щель между Сатурном и кольцами. Во время маневра аппарат прошел в 3 тыс. км над облаками планеты и всего в 300 км от внутреннего края колец. В этот момент зонд запечатлел ураганы. Сверхдетальные фотографии, как рассчитывают ученые, позволят ответить на целый ряд вопросов относительно атмосферы газового гиганта и происходящих внутри нее процессов.

Несмотря на то что члены миссии были уверены в безопасности маневра, они предприняли ряд мер предосторожности для его выполнения.

— Ни один аппарат не пролетал так близко к Сатурну до этого. Мы могли опираться только на предположения, основанные на нашем опыте с другими кольцами Сатурна, — пояснила руководитель миссии Эрл Мейз.

Фотография планеты Земля через щель между кольцами Сатурна. Снимок был сделан 12 апреля, когда аппарат находился в 1,4 млрд км от Земли

В настоящее время аппарат передает научную информацию, собранную в результате этого «нырка».