Freedom House: Беларусь по свободе прессы находится между Венесуэлой, Конго и Свазилендом 3 28.04.2017, 11:37

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Международная общественная организация Freedom House опубликовала обзор свободы прессы в мире за 2016 год.

Показатель свободы прессы Freedom House в 2016 году был на самым низким за 13 лет уровне: отмечались беспрецедентные угрозы для журналистов в различных странах мира, сообщает «Радыё Свабода».

Беларусь в рейтинге Freedom House по-прежнему считается несвободной страной – на 175-м месте из 200 стран в обзоре, между Сомали, Венесуэлой и Демократической Республикой Конго (172-174 места), Россией, Свазилендом и Вьетнамом (176-178 места).