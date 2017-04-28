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Freedom House: Беларусь по свободе прессы находится между Венесуэлой, Конго и Свазилендом

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  • 28.04.2017, 11:37
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Международная общественная организация Freedom House опубликовала обзор свободы прессы в мире за 2016 год.

Показатель свободы прессы Freedom House в 2016 году был на самым низким за 13 лет уровне: отмечались беспрецедентные угрозы для журналистов в различных странах мира, сообщает «Радыё Свабода».

Беларусь в рейтинге Freedom House по-прежнему считается несвободной страной – на 175-м месте из 200 стран в обзоре, между Сомали, Венесуэлой и Демократической Республикой Конго (172-174 места), Россией, Свазилендом и Вьетнамом (176-178 места).


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