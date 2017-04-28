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«ВКонтакте» ввели платную подписку на музыку

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  • 28.04.2017, 11:42
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Фото: Bloomberg

Социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» вводят платную подписку на музыку.

Об этом сообщили «Ведомости».

Подписка будет работать как в десктопных версиях социальных сетей, так и в мобильных приложениях. В декстопных версиях она даст возможность слушать композиции без рекламы, а в мобильных — также сохранять музыкальные треки и слушать их без доступа к сети.

Подписка будет оформляться через платформу Boom. Для российских пользователей она будет стоить 149 российских рублей в месяц (аналог 4,91 белорусского рубля по текущему курсу). Одна подписка позволит слушать музыку на всех платформах.

Также «ВКонтакте» обновила раздел «Аудиозаписи» в десктопной версии. В нем появилась возможность делиться плейлистами и поменялся внешний вид плеера.

С обновлением раздела аудиозаписей «ВКонтакте» также удалила из Android-приложения функцию кэширования музыки, которая позволяла пользователям слушать сохраненные в памяти устройства треки без интернета, сообщает vc.ru. Из iOS-приложения соцсети кэширование музыки исчезло в сентябре 2016 года, когда «ВКонтакте» удалось вернуть музыкальный раздел.


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