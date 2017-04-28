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На День Победы в Иркутске почтят Василя Быкова

  • 28.04.2017, 11:50
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О личными встречах с писателем расскажет ветеран белорусского движения в Сибири.

Иркутский белорусский молодежный клуб «Кривичи» совместно с областной юношеской библиотекой имени Уткина устраивают литературный вечер, посвященный Дню Победы.

Как сообщил «Радыё Свабода» один из руководителей «Кривичей», Олег Рудаков, 10 мая посетителям мероприятия будет предложено обратиться к творческому наследию белорусского писателя-фронтовика Василя Быкова.

Председатель молодежного клуба Ольга Галанова напомнит его биографию; другая активистка, Диана Корнилович, подготовит обзор творчества известного литератора; личными воспоминаниями о встречах с Василем Быковым поделится ветеран белорусского движения в Сибири Алексей Терехов.

Отрывки из произведений Василя Быкова на белорусском языке продекламируют Олег Рудаков и Ольга Галанова.


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