Жители Гродно: Самые богатые и щедрые туристы приезжают из Вильнюса

Жители Гродно: Самые богатые и щедрые туристы приезжают из Вильнюса1
- 28.04.2017, 11:56
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Чем безвизовый Гродно привлекает литовцев?
4-5 раз в неделю из центра Вильнюса в сторону Беларуси едут полные автобусы туристов.
Многие из них, правда, интересуются не наследием ВКЛ, а шопингом в Гродно, отмечается в материале телеканала «LNK», сообщает «Белсат».
«Лекарства и алкоголь там дешевле, чем в Польше», – шепчутся туристы.
В Беларуси лекарства в разы дешевле, отмечают журналисты из соседней страны.
Но приобретают не только лекарства.
«Покупают немало, любят серебряные крестики», – говорит Наталья, которая торгует серебряными изделиями.
Рядом с замком торговец-кузнец замечает, что самые богатые и щедрые туристы приезжают из Вильнюса.
Своими наблюдениями делится и продавщица гастронома:
«Литовцы покупают алкоголь, среди литовцев очень популярен женьшеневый ликер. Литовцы говорят, что здесь дешево, поэтому везут с собой столько алкоголя, сколько можно – кажется 16 литров пива и несколько литров крепких напитков».
Журналисты «LNK» отмечают, что за выгодными покупками литовцы ездят не только в Гродно, но и в польский город Сувалки.
Указ, позволяющий иностранцам въезжать в Гродно без визы на срок до пяти дней, начал действовать 26 октября прошлого года.