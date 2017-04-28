«Трампненаш», или как Путин надоел президенту США 28.04.2017, 12:28

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Помните эту безудержную радость в России от победы чужого президента в чужой стране?

Журналист «Немецкой волны», дочь убитого российского политика Бориса Немцова, Жанна Немцова опубликовала видеокомментарий к теме отношений между президентом США и правителем РФ.

«Помните эту безудержную радость в России от победы чужого президента в чужой стране? Эти призывы кататься по Москве на машинах с американскими флагами? В Кремле зря поверили в American dream. Президент США прошагал от путинофилии прямиком к путинопофигизму. «Трампнаш» вам не «Крымнаш».

Кстати, о Крыме. Дональд Трамп теперь считает, что Россия захватила полуостров из-за слабости Обамы. На фоне истории с «Томагавками» в Сирии звучит угрожающе. А вот с Ангелой Меркель Трамп общий язык, кажется, нашел. Может быть, Путину спросить совета у канцлера ФРГ, как обольстить американского президента?»