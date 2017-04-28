Минчанин получил из Венесуэлы изрезанную посылку 13 28.04.2017, 12:44

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Белорусская таможня говорит, что это сделали не они.

Черный пояс, который обычно носят каратисты, Николай заказал в Венесуэле еще в марте. Он оплатил посылку и доставку через компанию DHL. Но каково же было удивление мужчины, когда он достал долгожданный пояс, а тот был испорчен, пишет onliner.by.

Николай говорит, что пояс пришел в начале апреля, через неделю после заказа. Ради этого мужчина заплатил экспресс-доставке $60.

— 15 лет пота и крови и ежедневного труда и терпения, чтобы заслужить право носить пояс, — объясняет Николай. — Но радость была недолгой — пояс оказался безнадежно испорченным. Его просто порезали. А на посылке стояла надпись, что она была вскрыта таможней. И скорее всего, это сделали в аэропорту Минска.

— Мало этого, у меня запросили еще и дополнительную сумму за растаможку и за 3 дня хранения посылки, — объясняет Николай. — Это еще дополнительные $20. Хочу сказать, что подобный случай — не первый. Мои друзья говорили, что у них из посылок пропадали некоторые вещи после вскрытия таможней.

Сотрудники таможни «Минск-2» объясняют: конкретно эту посылку они не вскрывали.

— На представленных фотографиях видна наклейка с надписью «Opened and resealed by customs», что в переводе на русский язык — «открыто и переупаковано таможней», — отмечают они. — Таможня «Минск-2» не использует наклейки, скотч либо иное с надписями на иностранном языке. Поскольку посылка была отправлена из Венесуэлы, то вскрыта она могла быть в любой стране транзита при осуществлении операций таможенного контроля. Ответственность за перевозку и доставку груза несет перевозчик, в данном случае — экспресс-перевозчик DHL.

Также сообщаем, что таможенная стоимость товара (без учета транспортных расходов) заявлена 15 долларов США — таможенные платежи не уплачивались. Указанная в обращении уплаченная сумма (20 долларов) включает в себя стоимость услуг таможенного представителя и оказание услуг склада временного хранения, а именно размещение груза, 7 дней хранения и выдача груза.