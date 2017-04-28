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Как изменится работа транспорта в рабочую субботу и выходные

  • 28.04.2017, 12:56
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30 апреля и 1 мая вносятся изменения в работу городского транспорта Минска.

Подробности сообщает «Столичный транспорт и связь», пишет tut.by.

Временные изменения

1 мая будет изменен режим работы крупных торговых предприятий Минска. Поэтому автобусы по маршрутам № 76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э работать не будут. Вместо этого организуют маршрут № 134с, а на маршрутах № 130, 140 увеличат количество автобусов.

В выходные 30 апреля и 1 мая на улице Академической (участок от проспекта Независимости до Платонова) будет ремонт. По этой причине:

— движение автобусов № 20С организуется по улице Сурганова до площади Бангалор с выполнением всех остановок на изменяемом участке;

— движение автобусов № 37 в направлении диспетчерской станции «Карбышева» организуется по улицам Платонова, Сурганова, проспекту Независимости с выполнением на изменяемом участке остановки «Академическая».

Постоянные изменения

Кроме того, с 1 мая открывается движение по улице Стариновской. Поэтому автобусы по маршрутам № 31, 86, 155, 172Э, 306 будут следовать как прежде (только без остановки «Стариновская» для маршрутов № 86, 155). При этом посадка в автобус возможна на остановке «Рынок Уручье-3».

Также с мая восстановят маршрут № 399. При этом автобус не будет останавливаться на пунктах «Горбатова, 74», «Горбатова, 73», но будет идти через новый остановочный пункт «Героев 120-й Дивизии» в обоих направлениях.

В связи с низким пассажиропотоком с 1 мая автобус № 31 не будет останавливаться на пунктах «Сиреневая», «Музей валунов».


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