В ПАСЕ началась процедура импичмента президента 28.04.2017, 13:00

Педро Аграмунт

Фото с сайта news.lent.az

Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия президенту Педро Аграмунту из-за его поездки с россиянами в Сирию.

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовало за вынесение вотума недоверия действующему президенту организации Педро Аграмунту. Об этом говорится в распространенном в пятницу официальном заявлении организации, передает ТАСС.

«Бюро ПАСЕ на встрече в Страсбурге сегодня приняло решение о вынесении вотума недоверия Педро Аграмунту на должности президента ассамблеи», - говорится в тексте документа.

Ранее источник в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге сообщил ТАСС, что бюро ПАСЕ начало работу над процедурой импичмента Педро Аграмунта. «Процесс начат. В ближайшее время ожидается выступление Аграмунта», - сказал он. Другой собеседник ТАСС отметил, что «какие-либо выводы делать преждевременно, поскольку сессия ассамблеи еще не завершилась».

Вопрос об отставке Педро Аграмунта возник после его поездки в Сирию в составе делегации ПАСЕ и в компании депутатов Госдумы РФ.

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт согласился уйти добровольно в отставку после визита в Ассамблею короля Испании Филипе VI.