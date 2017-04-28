закрыть
28 апреля 2017, пятница, 14:33
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В ПАСЕ началась процедура импичмента президента

  • 28.04.2017, 13:00
Педро Аграмунт
Фото с сайта news.lent.az

Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия президенту Педро Аграмунту из-за его поездки с россиянами в Сирию.

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовало за вынесение вотума недоверия действующему президенту организации Педро Аграмунту. Об этом говорится в распространенном в пятницу официальном заявлении организации, передает ТАСС.

«Бюро ПАСЕ на встрече в Страсбурге сегодня приняло решение о вынесении вотума недоверия Педро Аграмунту на должности президента ассамблеи», - говорится в тексте документа.

Ранее источник в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге сообщил ТАСС, что бюро ПАСЕ начало работу над процедурой импичмента Педро Аграмунта. «Процесс начат. В ближайшее время ожидается выступление Аграмунта», - сказал он. Другой собеседник ТАСС отметил, что «какие-либо выводы делать преждевременно, поскольку сессия ассамблеи еще не завершилась».

Вопрос об отставке Педро Аграмунта возник после его поездки в Сирию в составе делегации ПАСЕ и в компании депутатов Госдумы РФ.

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт согласился уйти добровольно в отставку после визита в Ассамблею короля Испании Филипе VI.


Мнение

Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич


Интервью

Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть