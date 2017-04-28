Солодуха спел на одной сцене с желтой уткой 18 28.04.2017, 13:05

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Певец стал «гвоздем программы» на открытии выставки-ярмарки в Гродно.

В борьбе за внимание гродненцев совместное выступление Александра Солодухи с желтой уткой превзошло даже скидки на товары широкого потребления, сообщает «Белсат».

В Гродно выставка-ярмарка под необычным названием «Кряк» работает от 26 апреля, но официальное открытие состоялось на день позже. Зато – с Солодухой.

Зачем мне ярмарка, я пришел на Солодуху

На ярмарке можно было приобрести различную продукцию: от еды и до одежды. Ярмарка начинает свою историю с 2014 года. В Гродно она проводится уже в третий раз. Ее цель – реализовать продукцию со скидкой и популяризировать товары белорусского производства среди гродненцев. Ярмарка находится на Советской площади, и будет работать до 5 мая.

Однако, около 300 человек пришли на Советскую площадь не ради ярмарки, а на бесплатный концерт «гуру» белорусской эстрады – Александа Солодухи. «Зачем эта ярмарка мне, там дороже все, чем в магазине. Я Солодуху хочу посмотреть», – твердо ответил пенсионер Василий.

«Чужая милая» и «Виноград зеленый» завели публику

Артист появился из толпы после официального открытия ярмарки и сразу начал петь, а подтанцовывал ему символ ярмарки – желтый утенок «Кряк». В конце выступления Солодуха исполнил бессмертные хиты про «Виноград зеленый …» и «Чужую милую», а публика в ответ взорвалась аплодисментами. А кто-то даже кричал «Саня, жги!» или «Солодуха, ты мужик!».

После завершения выступления Александр Солодуха поблагодарил гродненцев за теплый прием, признался в любви к Гродно и анонсировал свой следующий концерт, который состоится 28 апреля в Крупках.