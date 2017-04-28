«Это я»: Кто из чиновников побывал на «стене Щеткиной» в Минске 5 28.04.2017, 13:19

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Самая полная подборка фотографий опозорившихся «слуг народа».

С начала марта в Минске стали появляться бумажные аппликации с изображением белорусских чиновников и милиционеров, которые сопровождались подписями «Это я ...»: экс-министр труда Марианна Щеткина названа автором налога на «тунеядство», министр внутренних дел Игорь Шуневич «гордится формой и методами НКВД», министр информации Лилия Ананич «пытается закрыть те СМИ, которые вы читаете »... В числе аппликации были и вооруженные« зеленые человечки» без знаков различия, передает «Радые Свабода».

Об аппликации в соцсетях рассказывал стрит-арт-проект Signal. На его координатора Олега Ларичева 4 апреля напали двое неизвестных человека, избили его. Сам Ларичев был оштрафован за прежнюю работу анонимного автора: «дополнение» граффити «Москва - Минск» колючей проволокой.

Фото с аппликацией Ананич - Kyky.org, остальные - Signal project