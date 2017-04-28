В РФ выделили деньги на русификацию белорусских учителей 4 28.04.2017, 13:12

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В проекте Россотрудничества по повышению квалификации учителей русского языка, Беларусь оказалась вместе с Литвой, Латвией и Эстонией.

Как сообщается на официальном сайте российской Единой информационной системы в сфере закупок, 27 апреля, истек срок приема заявок на открытый конкурс. Его итоги планируется подвести в начале мая этого года.

Заказчиком услуги по «проведению курсов повышения квалификации учителей Беларуси и стран Балтии «Русский язык и русская культура: актуальные проблемы преподавания» выступает Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному сотрудничеству (Россотрудничество).

Как сказано в тендерных документах, курсы организуются в рамках «организационно-методического обеспечения поддержки русских школ в государствах-участниках СНГ», «совершенствования условий для укрепления и расширения русского языкового, российского культурного и образовательного пространства в государствах-участниках СНГ», а также Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы.

«Требования к профессиональному уровню учителей и специалистов, преподающих русский язык как родной, неродной и иностранный в зарубежных странах, и ведущих преподавание на русском языке, являются высокими и отражают стратегическую заинтересованность российского общества и государства в качественном преподавании русского языка как родного, неродного и иностранного в зарубежных странах», — отмечается в техническом задании.

Начальная стоимость организации курсов определена в 3 млн российских рублей (53 тысячи долларов). Планируется организовать обучение в Москве и Пскове, а также на территории Литвы, Беларуси, Латвии и Эстонии, где «конкретное место определяется в ходе исполнения контракта».

В рамках реализации проекта планируется «обеспечить повышение кадрового потенциала для 300 слушателей из учителей начальных классов, учителей русского языка и литературы, учителей-предметников школ Беларуси, Латвии, Эстонии и Литвы». Предполагается дистанционный (32 часа) и очный (40 часов) формат занятий. Лекции и мастер-классы должны отражать различные направления, от «культурной речи современного школьника» до «языка современной молодежи».

Россотрудничество требует также, чтобы подрядчик организовал «научно-практическую конференцию «Русское слово в XXI веке».

«Привлечение широкого круга работников образования и культуры, чья деятельность связана с изучением и продвижением традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, позволит обеспечить качественную реализацию комплекса мер по повышению кадрового потенциала слушателей целевой аудитории», — говорится о цели проекта.