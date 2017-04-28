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Илья Шиманович обновил рекорд Беларуси на дистанции 50 метров брассом

  • 28.04.2017, 13:31

Это стало вторым рекордом белорусского пловца за последние три дня.

Во время утренней сессии чемпионата Беларуси по плаванию в Бресте Илья Шиманович установил национальный рекорд на дистанции 50 м брассом, сообщает Белорусская федерация плавания на своей странице в «Фейсбуке».

Илья Шиманович показал время 26,96 секунды — это второй результат мирового сезона.

Прежний национальный рекорд на дистанции 50 м брассом был установлен в 2009 году и принадлежал Виктору Вабищевичу (27,30).

Два дня назад Илья Шиманович обновил также национальный рекорд на 100 м брассом, впервые разменяв минутный рубеж.


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