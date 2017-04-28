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Владимир Шанцев: Нужны свободные выборы и новый президент

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  • 28.04.2017, 13:44
Владимир Шанцев
Фото: DW

Только тогда у белорусов будут нормальные зарплаты и достойный уровень жизни.

Об этом активист Объединенной гражданской партии Владимир Шанцев написал на сайте ucpb.org:

На днях члену ОГП Роману Мищенко, временно не работающему, позвонили из горисполкома и предложили работу.

К чему бы это? А к тому, что хозяин велел всех нуждающихся (а это порядка 400 тысяч человек) трудоустроить к 1 мая. До 1 мая остается всего ничего. Если всех не трудоустроят, то нерадивых чиновников просто-напросто «расстреляют».

При этом предложили зарплату в 110 рублей в месяц при 6-ти дневной рабочей неделе.

А не стыдно предлагать такую зарплату?

И как же так, ведь пропагандистская машина долдонит о том, что средняя зарплата у нас почти 400 баксов, или 717 рублей, а высшая власть в городе без зазрения совести предлагает человеку 110 в месяц?

Давайте зададимся вопросом, а что такое средняя зарплата?

С одной стороны, задача совершенно простая. Нужно сложить зарплаты всех 4500000 работающих и поделить на 4500000. С другой стороны, вопрос, – а кто будет складывает зарплаты, и кто будет правильно делить? Если и это дело поручить Ермошиной, то мы достоверного результата не получим, а получим те цифры, которые кому-то очень хочется увидеть.

Несколько лет назад, когда власть радовалась, что у нас средняя «па пяццот», я на одном из российских сайтов увидел другую цифру. Там было указано, что в Беларуси средняя зарплата 330$, а никак не 500, о чем взахлеб твердила наша государственная пропаганда. И давалось объяснение этому феномену. Средняя зарплата в Беларуси назначается, а не подсчитывается, причем по такой же методике, как и голоса избирателей на выборах.

В 1996 году в Польше в вагоне поезда разговорились с девушкой, которая полгода назад окончила высшее учебное заведение и работает учителем. Так вот, ее зарплата составляла около 1500 злотых, а доллар стоил около 3 злотых. И в то время средняя зарплата в этой стране действительно составляла 500 долларов!

Как же пощупать эту среднюю зарплату, оценить, а что это в действительности такое?

Ответ простой. Молодой человек, хорошо постаравшись, потратив немалые усилия, став выпускником университета, должен получать эту самую среднюю зарплату. Именно эта цифра должна быть стартом для лучшей жизни, стартом в будущее для молодого специалиста.

И в центрах занятости все зарплаты должны крутиться вокруг средней, или хотя бы рядом. Кому-то больше, кому-то меньше. Но чтобы средняя по предложениям была 400 баксов. Но этого нет и в помине! А кто видел в центре занятости реальное предложение на 717 р. в месяц?

Если молодой врач после 6-ти лет изнурительной учебы в медицинском университете получает на руки 230 рублей, то власть, уж не позорьтесь окончательно, не пудрите нам мозги, не придумывайте 717 рублей среднего заработка!

И народ это давно уже понял. А протесты против 3-го декрета просто-напросто выплеснули наружу все болячки нашей несчастной страны.

С чего начинать перестройку в стране?

Стране нужны честные выборы!

Стране нужен честно избранный президент!

Стране нужны честно избранные депутаты!


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