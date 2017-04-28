Стало известно, каким кораблем Россия заменит утонувшее в Босфоре разведсудно 7 28.04.2017, 13:52

Закрыть брешь в Черноморском флоте РФ удастся только в конце этого года.

Место затонувшего вчера в Черном море близ Босфора разведывательного корабля «Лиман» займет более эффективное судно связи проекта 18 280 «Иван Хурс», сообщает «Российская газета».

По словам бывшего начальника главного штаба ВМФ России, адмирала Виктора Кравченко, разведывательный корабль проекта 18 280 будет спущен на воду уже в мае, а в состав флота войдет к концу года.

Адмирал отметил, что комплексы радиотехнической разведки и другая специальная аппаратура, размещенная на «Иване Хурсе», по своим возможностям в разы превосходит те, что стояли на «Лимане».

Например, на корабле стоят в том числе загоризонтные радиолокационные станции, позволяющие контролировать надводную и воздушную обстановку.

У кораблей проекта 18 280 значительно улучшены экономичность и эксплуатационные характеристики, используются современные электронные цифровые системы управления, внедрена широкая автоматизация систем связи и радионаблюдения.

Российский разведывательный корабль «Лиман» (по классификации НАТО — Moma Class) был построен в Польше и спущен на воду в 1970 году. Скорость полного хода — 17 узлов. В экипаж входят 85 человек.

Сначала судно вошло в состав Северного флота, а в 1974 году — переведено на Черноморский флот. В 1989 году судно было переоборудовано в разведывательный корабль.