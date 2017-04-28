«Или вы сейчас мирно уходите, или мы вас отсюда выбрасываем» 1 28.04.2017, 14:23

Мэр украинского Конотопа выгнал из города сторонников кума Путина.

Мэр города Конотоп Сумской области Артем Семенихин сорвал собрание сторонников движения «Украинский выбор», лидером которого является кум президента Российской Федерации Владимира Путина Виктор Медведчук.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале местного издания «05447.com.ua».

«В моем городе сепаратистского шабаша не будет. Или вы сейчас мирно уходите, или мы вас отсюда выбрасываем. Я - мэр этого города, я вам не разрешал проводить здесь шабаш. Уходите из моего города, я здесь не разрешал вам проводить шабаш. Уходите отсюда», - заявил градоначальник.

«Сепаратисты, вон из Конотопа. Я - городской глава, и сепаров я сюда не пускал. Вон отсюда, убийцы украинских воинов. На ваших руках кровь наших воинов и солдатов. Если еще какая-то тварь здесь появится, я предупреждаю, вы последний раз здесь появляетесь. Еще раз появитесь здесь, будете вылетать отсюда из окон. Я вам дал десять минут», - добавил Семенихин.