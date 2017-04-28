Высосанный сосуд 2 Янка Грыль, «Белгазета»

28.04.2017, 14:39

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Как мы помним, Беларусь - это «слабенький хрустальный сосуд», который кое-кто «несет в своих руках уже два десятилетия и боится уронить».

«Послание парламенту и народу» 2017г. продемонстрировало, что с функцией транспортировки сосуда власть справляется. А вот с содержимым (что, кстати, туда наливали и зачем?) не все так однозначно: похоже, содержимого в сосуде все меньше.

У посланий Лукашенко последних лет разная судьба. Послание-2015 выдалось рекордно коротким и в основном разошлось на анекдоты про девчонок, которые «в постели кувыркаются с мужиками российскими», и священнослужителей, которые «втихую где-то что-то косячат». Послание-2016 оказалось перенасыщено канцелярскими штампами и, несмотря на солидную продолжительность, растворилось в них без остатка, хотя были и в нем полезные и интересные идеи. Но кто сейчас вспомнит про призыв снизить себестоимость продукции на 25% или создавать ежегодно по 50 тыс. рабочих мест?

Послание-2017 выглядит структурированным и адаптированным под адресата - госаппарат.

В основном Александр Лукашенко попытался продвинуть в гущу чиновничьих масс традиционный для него набор идей: общество нуждается в безопасности, а не в демократии; государство продолжит рулить экономикой, хотя готово делать шаги навстречу бизнесу; Беларусь остается социально ориентированным «государством для народа», локальным аналогом европейского welfare state и т.п. Чувствуется, что после достижения договоренностей по нефти, газу и кредитам с Россией Лукашенко почувствовал себя увереннее - какая-никакая, а «перамога». Но на внутренних фронтах дела обстоят не блестяще: еще не расхлебаны последствия декрета N3, да и экономика, несмотря на издаваемые правительством соловьиные рулады, подает лишь слабые признаки жизни. Вот с нее и начнем.

Расклад яиц по корзинам

Примерно три года (2014-16гг.) Александр Григорьевич то давал добро на «реформы», то забирал его обратно, не забывая, однако, мимоходом подтвердить приверженность старому доброму либеральному принципу laissez-faire - мол, делайте, если хотите, государство не вмешивается в частную инициативу. Все это происходило вопреки бытующему мнению, будто Лукашенко - убежденный социалист и дирижист, не читавший экономистов австрийской школы. Скорее всего, австрийская школа тут ни при чем: под либеральные декларации глава государства намеревался получить $3 млрд. от МВФ. Время шло, кредит все никак не выделяли. Александр Григорьевич пересмотрел свои воззрения на макроэкономику и дал решительный отлуп австрийской школе: «Либеральный тезис о том, что органам власти нужно поменьше вмешиваться в экономические процессы, что рынок сам все расставит на свои места, не выдерживает никакой критики… Та Европа, которая нам постоянно вместе с Америкой навязывала либеральную идею, уже от нее отказалась».

Допустим, еще не отказалась. Но протекционистские практики действительно берут верх, популярность либеральных идей близка к минимуму, уважающие себя неолибералы спешно переписываются в либертарианцы. Однако вряд ли у правителя Беларуси на этой почве приключился какой-то мировоззренческий надлом. Лукашенко ориентируется на внешнюю конъюнктуру, а не на теоретические догмы научных школ: «Не садитесь в старый вагон, чтобы мы опять следовали вот этим либеральным идеям. Нам надо подключиться к этому процессу мировому и вместе со всем миром определить, как мы будем двигаться дальше». Если мир возобновит движение по проторенной неолиберальной узкоколейке, а МВФ решит вопрос с кредитом позитивно, в следующем послании мы еще услышим от Лукашенко цитаты из Людвига фон Мизеса.

А пока - получите и распишитесь: удержание контроля над ценами, 1 кв.м жилья не дороже средней зарплаты, обещание выйти на 100% возмещения себестоимости ЖКУ не через 1-2 года, а через 4-5 лет. Из той же серии демонстративный слив подробностей переговоров с миссией МВФ - белорусский народ должен знать, из-за кого пусто в желудке: «Либерализация хороша для того, кто сегодня не имеет проблем. И у кого в кармане хорошие деньги. А у нас миллионы людей, которые сегодня не имеют много денег».

Но одновременно - упрощение административных процедур для бизнеса и зеленый свет инвесторам: «Не владелец капитала должен ходить по кабинетам, чтобы вложить свои деньги, а мы обязаны обеспечить ему зеленую улицу в стране». В нагрузку - поощрение инноваций в рамках проекта «ИТ-страна», привлечение частного капитала в ВПК, наращивание экспорта услуг, «айфоны-плафоны и прочее». Уяснив для себя в 1990-е гг. известную дилемму «взялись за яйца - масло исчезло», правитель Беларуси тщательно избегает складирования всех яиц в одной корзине.

Просты чалавечы капiтал

Сложнее с социальной частью послания - про человеческий капитал, малые деревни и моногорода, доведение средней продолжительности жизни до 74 лет, 25-кратный рост операций по пересадке органов и прочие общественные блага. «Социалочка» и была национальной идеей Беларуси первые 10-15 лет ее существования. Проблемный декрет N3 можно частично заморозить, частично выхолостить, и, скорее всего, так и произойдет.

Формально, уверяет Лукашенко, все у нас, как и прежде: «Независимая Беларусь была и остается государством для народа, где все усилия власти сосредоточены на достижении главных целей - социальная справедливость, качество жизни людей, их благосостояние. Мы провозгласили этот принцип еще в самом начале своего суверенного пути и за четверть века ни разу от него не отступили. И отступать не будем». Но граждане, в общем-то, уже почувствовали, что белорусское welfare state дало дуба где-то к концу 2000-х из-за износа экономической базы. С той поры система находится на последнем издыхании.

Правитель надеется исправить дело частными улучшениями - скажем, сдвинуть на час начало уроков в школе или упростить программы. Некоторые из предлагаемых им мер - вроде оптимизации количества вузов - давно назрели и перезрели. Но проблема не в школьном тайм-менеджменте или количестве вузов, а в тех самых двойных стандартах, которые так не любит Александр Григорьевич: с одной стороны, учреждения здравоохранения или образования конкурируют друг с другом, с другой - лечат и учат формально бесплатно, с третьей - на практике доля платных услуг растет, с четвертой - их качество при этом не улучшается и т.п.

Итог красочно описал сам глава государства, поделившись подробностями уголовного дела начальника ГУ потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Борисевича: «Это ж надо, дошли до того, что в городе-герое Минске отходами детей в школах кормят! В 9 районах 9 преступных групп собирают подачки с поваров школьных, в конвертах деньги негодяев собирают и везут этому вашему Бoрисевичу».

Чиновники приватизировали механизм оказания социальной услуги и снимали с него ренту. Образование бесплатное - при платном питании. Бесплатная диагностика - при платных анализах. Двойные, тройные, четвертные правила игры неизбежно приводят к коррупции и деградации.

Зачитывая послание, Лукашенко очередной раз назвал 2017г. переломным. Увы, лица его слушателей не выражали желания что-либо ломать - как, впрочем, и строить. Иллюзий насчет содержимого «хрустального сосуда» у них, похоже, куда меньше, чем у Лукашенко.

Янка Грыль, «Белгазета»