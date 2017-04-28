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Гомельский активист: Власть боится проявлений солидарности

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  • 28.04.2017, 14:48
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Фото: Леонид Судаленко

Вчера Андрея Стрижака встречали из ИВС после ареста и длительной голодовки.

Активист независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак вышел на свободу после ареста и длительной голодовки, но соратникам и жене встретить его у стен гомельского изолятора не удалось, передает «Радыё Рацыя».

На милицейском автомобиле Андрея Стрижака доставили в Центральный РОВД Гомеля. Активист Василий Поляков отметил, что власть боится проявлений солидарности:

- Это делается, чтобы меньше людей собиралось, чтобы это не было так заметно, потому что, когда они кого-то выпускают из ИВС, люди всегда собираются. Если они вывозят раньше, кто-то из тех, кто приходит первым, узнает, что уже вывезли и акция встречи, соответственно, не очень хорошо выглядит.

Андрей Стрижак в первом выступлении перед соратниками заметил, что попал за решетку за право на свободные собрания:

- Я сидел за правду, я сидел за наше право на свободные, мирные собрания, я сидел за то, чтобы люди могли выходить и свободно выражать свое мнение, в своей стране. Я сидел в одиночной камере № 14. Все было, как и в прошлый раз, в 2008-м году, только лучше, потому что в 2008-м мы втроем сидели в карцере. Я не знаю, это такое счастливое стечение обстоятельств, но там, между решеткой, галки свили гнездо и людей туда сейчас не сажают.

Андрей Стрижак провел в изоляторе 10 суток ареста за участие в несанкционированной акции на крыльце суда Центрального района Гомеля. Еще перед арестом он объявил голодовку, которая длилась 13 суток.


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