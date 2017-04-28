Российский рубль на пороге обвала? 14 Владимир Тарасов, «Белрынок»

28.04.2017, 14:53

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Фото: Reuters

Основания для обвала имеются, и даже Банк России уже готовится к этому.

Прогнозами обвала курса российского рубля по отношению к доллару никого не удивишь, хотя на протяжении уже довольно длительного времени они не сбываются. Тем не менее, основания для обвала имеются, и даже Банк России уже готовится к этому.

После достижения договоренности с Россией о возобновлении финансовой поддержки Беларуси и компенсации за высокие цены на газ посредством поставок нефти на выгодных для нашей страны условиях, были сняты многие риски, которые могли привести к ослаблению белорусского рубля в текущем году. Но не все. Среди оставшихся на первом месте теперь, пожалуй, находится риск обвала курса российского рубля.

О чем не сказала Ксения Юдаева

Российский рубль должен был ослабеть еще в конце прошлого года до уровня порядка 65 RUB/USD, как предсказывали многие эксперты. Но этого не произошло. В конце 2016 года рубль поддержала приватизация Роснефти, а в текущем году рубль даже укрепился вследствие притока средств валютных спекулянтов, как иностранных, так и российских.

Так как Банк России удерживает свою ключевую ставку на высоком уровне, несмотря на низкую инфляцию, вложения в облигации федерального займа приносят высокий доход. Поэтому в I квартале текущего года приток иностранного капитала в ОФЗ достиг 250 млрд. RUB, что превысило приток за первое полугодие прошлого года, причем в марте этот показатель достиг рекордного уровня за всю новейшую историю России — 2,8 млрд. USD, то есть 159 млрд. RUB.

Даже Банк России был вынужден признать существование рисков. Первый заместитель председателя правление ЦБ Ксения Юдаева 13 апреля на Форуме финансовой стабильности сказала, что «нельзя полностью сбрасывать со счетов возможность оттока капитала с рынка ОФЗ в случае реализации внешних или внутренних шоков». Она сообщила, что ЦБ провел опрос иностранных инвесторов относительно их стратегии вложения в российские облигации и выяснил, что многие покупают ОФЗ, допуская возможность их продажи до погашения. Таким деликатным способом Ксения Юдаева отметила наличие спекулянтов на рынке ОФЗ.

Ксения Юдаева является оптимисткой. Она не сообщила об указанном выше притоке иностранного капитала в ОФЗ, а заявила, что «значительная часть притока иностранного капитала на рынок ОФЗ может оказаться достаточной устойчивой, что связано как с началом восстановления российской экономики, так и повышением уровня доверия инвесторов к проводимой политике». В условиях сохранения санкций ряда стран против России, а также войн в Сирии и Украине, такой оптимизм в отношении иностранных инвесторов кажется довольно странным. Тем не менее, Банк России верит в свои предположения, исходя из которых и действует.

Более того, его позицию поддерживает как президент России Владимир Путин, так и премьер-министр Дмитрий Медведев. В ходе своего выступления в Государственной Думе 19 апреля последний заявил, что снижать ключевую ставку ЦБ надо максимально аккуратно, чтобы не разбалансировать ситуацию на финансовом рынке, как это произошло в Венесуэле. Сравнение России с Венесуэлой кажется довольно странным, но это показывает уровень экономической политики в России.

В то же время, многие члены правительства РФ выступают за ослабление российской валюты. Так, министр сельского хозяйства Александр Ткачев 19 апреля заявил, что излишнее укрепление рубля негативно скажется на экспорте российской сельскохозяйственной продукции, для которой оптимальный курс доллара составляет 60 RUB/USD.

А министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании правительства РФ 13 апреля заявил, что комбинация роста процентных ставок в реальном выражении и серьезного укрепления рубля может привести к замедлению темпов экономического роста в стране уже середине года. Максим Орешкин сообщил, что в Минэкономразвития ожидают, что при сохранении цен на нефть на текущем уровне курс доллара вырастет до 62 RUB/USD, а при снижении цен до 40 RUB за баррель — до 68 RUB.

Конкретных прогнозов министр избегает. Но в интервью телеканалу «Россия 24» он сказал, что «по нашим оценкам, по нашим моделям, которые оценивают динамику платежного баланса, мы видим, что платежный баланс чуть-чуть ухудшится к лету этого года и, соответственно, давление в сторону ослабления рубля будет».

Это мыльный пузырь

Министры довольно осторожны в своих суждениях. Назвать вещи своими именами решаются только некоторые из российских чиновников. В частности, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что Банк России создал за счет carry trade спрос со стороны спекулянтов на российский рубль, что обеспечило высокий курс рубля – «практически «пузырь», который может лопнуть и привести к резкому падению курса.

Многие независимые эксперты еще более радикальны в своих суждениях. Например, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин, считает, что снижение ставки ЦБ хотя бы на 2% грозит обвалом рубля. По его мнению, если ЦБ не примет меры, то Россию ожидает четвертая девальвация рубля. По его оценкам, курс доллара против рубля должен составлять 70-72 RUB/USD.

Что касается причин, которые могут привести к обвалу рубля, то их несколько. Так, в опубликованном 3 апреля выпуске мониторинга экономической ситуации в России, подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ сказано, что к этому могут привести снижение цен на нефть, замедление экономического роста в Китае и ужесточение денежно-кредитной политики ФРС.

Впрочем, Банк России, скорее всего, понимает грозящие опасности, поэтому будет препятствовать обвалу, удерживая ставки по ОФЗ на высоком уровне как можно дольше. Правда, на прошедшей неделе Глава Центробанка Беларуси Эльвира Набиуллина сообщила, что на заседании Совета директоров 28 апреля может быть дискуссия о величине снижении ставки между 25 и 50 базисных пунктов.

Но большая часть экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, считает, что ставка будет снижена еще на 0,25 процентного пункта с текущих 9,75% годовых. Впрочем, есть и оптимисты, в частности, в Bank of America считают, что Банк России может снизить ставку больше чем на 0,50%.

Российские эксперты полагают также, что решение ЦБ 28 апреля не окажет значительного влияния на курс рубля, так как ставки по ОФЗ все еще будут привлекательными для иностранных инвесторов. Более того, почти гарантированное снижение ставок делает выгодным покупку облигаций в целях их продажи через небольшое время по возросшим ценам. Так что информация Эльвиры Набиуллиной может только привлечь дополнительный спекулятивный капитал в облигации на текущей неделе.

На каком уровне ключевой ставки ЦБ иностранные и российские инвесторы решат зафиксировать прибыль от вложения средств в ОФЗ, трудно сказать. Оценка Якова Миркина соответствует примерно 8%. До такого уровня ЦБ снизит свою ставку только к концу текущего года. Планы валютных спекулянтов неизвестны, но вероятность реализации рисков, отмеченных в мониторинге РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ, в текущем году довольно велика.

Какого-либо дополнительного притока капитала в Россию, который мог бы поддержать рубль, как это было в прошлом году и в I квартале текущего года, больше не ожидается. В 2016 году белорусский рубль от девальвации спасло население, резко сократившее покупку валюты. Но в России ситуация противоположная. Так, в феврале текущего года жители РФ приобрели на внутреннем рынке на 22% больше, чем в январе: 4,7 млрд. USD. А продали они валюты на 9% больше – 3,3 млрд. USD. Таким образом, в чистом выражении россияне купили валюты больше, чем продали, на 1,5 млрд. USD. Это примерно соответствует среднему значению данного параметра во II полугодии 2016 года. И такое положение вряд ли изменится, так как жители России получают большую часть дохода, чем жители Беларуси, в национальной валюте, а крепкий рубль стимулирует жителей России совершать поездки за рубеж, для чего они и покупают валюту.

Владимир Тарасов, «Белрынок»