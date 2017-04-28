МТС без предупреждения повысил цены 8 28.04.2017, 15:07

10,197

В этом апреле мобильный трафик стал дороже в среднем на 6,6 — 9%.

В апреле стоимость принципа тарификации «Открытый интернет» от мобильного оператора МТС стала немного выше. Правда, о новых ценах абоненты узнали только в конце месяца, пишет tut.by.

«Открытый интернет» — интервальный принцип тарификации мобильного интернета, в котором абоненты платят в конце месяца за тот трафик, что уже использовали. Этот принцип действует на большинстве массовых тарифных планов с октября прошлого года.

В этом апреле мобильный трафик стал дороже в среднем на 6,6 — 9%. Новые цены опубликованы на сайте оператора.

С начала апреля подорожали и другие услуги МТС, на большинстве тарифов выросли абонентская плата, стоимость звонков и SMS. Компания заранее опубликовала новые цены на своем сайте, но о подорожании интернет-трафика тогда умолчала. Страница с заголовком «Что такое Открытый интернет» на ресурсе онлайн-поддержки МТС обновилась 25 апреля.

В конце апреля оператор разослал абонентам SMS, в которых сообщил о количестве гигабайт, использованных в прошедшем месяце, и указал сумму к оплате. Заплатить за апрель придется уже по новым ценам.