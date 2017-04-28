закрыть
28 апреля 2017, пятница, 18:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

МТС без предупреждения повысил цены

8
  • 28.04.2017, 15:07
  • 10,197

В этом апреле мобильный трафик стал дороже в среднем на 6,6 — 9%.

В апреле стоимость принципа тарификации «Открытый интернет» от мобильного оператора МТС стала немного выше. Правда, о новых ценах абоненты узнали только в конце месяца, пишет tut.by.

«Открытый интернет» — интервальный принцип тарификации мобильного интернета, в котором абоненты платят в конце месяца за тот трафик, что уже использовали. Этот принцип действует на большинстве массовых тарифных планов с октября прошлого года.

В этом апреле мобильный трафик стал дороже в среднем на 6,6 — 9%. Новые цены опубликованы на сайте оператора.

С начала апреля подорожали и другие услуги МТС, на большинстве тарифов выросли абонентская плата, стоимость звонков и SMS. Компания заранее опубликовала новые цены на своем сайте, но о подорожании интернет-трафика тогда умолчала. Страница с заголовком «Что такое Открытый интернет» на ресурсе онлайн-поддержки МТС обновилась 25 апреля.

В конце апреля оператор разослал абонентам SMS, в которых сообщил о количестве гигабайт, использованных в прошедшем месяце, и указал сумму к оплате. Заплатить за апрель придется уже по новым ценам.


Мнение

Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич


Интервью

Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть