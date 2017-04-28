В Беларуси возможны сбои в работе банковских карточек 1 28.04.2017, 15:48

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Банковские карточки могут не работать ночью 30 апреля.

Такая информация размещена на сайте ОАО "Банковский процессинговый центр".

Банковский процессинговый центр 30 апреля с 2.00 до 3.00 будет проводить технологические работы по обновлению интерфейсов международных платежных систем на комплексе обработки авторизационных запросов в режиме реального времени.

В этот промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами ОАО "Банковский процессинговый центр", а также в сети организаций торговли (сервиса) и пунктов выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу процессингового центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,6 млн карточек, к нему подключены 71,2 тыс. организаций торговли и сервиса, более 112 тыс. платежных терминалов, 2,6 тыс. банкоматов и почти 2,8 тыс. инфокиосков.