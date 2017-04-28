Пять новичков «лучшей команды Льюиса» 28.04.2017, 16:32

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В составе сборной Беларуси по хоккею не обойдется без дебютантов.

Сборная Беларуси выруливает на заключительный этап подготовки к чемпионату мира. Дэйв Льюис уже называет эту команду лучшей за три года из тех, которыми он рулил. На все вопросы, конечно, ответит сам турнир. А мы же пока смотрим, кого хитрый североамериканец подпустил к чемпионату мира впервые, пишет «Трибуна».

Виталий Трус (28 лет, вратарь)

Клуб: «Неман»

Сезон: 35 матчей, КН – 1,33, ОБ – 94,8%

Еврочеллендж: 1 матч, КН – 2,05, ОБ – 93,9%

Что может быть на ЧМ? Резервный вратарь.

Тройка вратарей на ЧМ-2017 вырисовалась примерно на второй неделе кэмпа. Максиму Малютину из «Шахтера» шанса не дали вовсе, а молодой Александр Осипков изначально брался, что называется, пороху немного понюхать.

В общем-то, про Труса все или почти все было сказано в этом тексте.

Трус провел очень хороший сезон с «Неманом», выиграв два титула и отработав плей-офф экстралиги на каком-то божественном уровне (1,01 и 96 процентов отраженных бросков). В сборной Трусу дали сыграть лишь в одном матче – в Бобруйске с немцами (1:2). Что интересно, и этого шанса могло не быть, потому что изначально вратарем на игру планировался Кевин Лаланд, но наш канадец внезапно приболел. Трус же предоставленным шансом воспользовался очень даже неплохо – пропустил всего дважды и отразил 31 бросок соперника. Особенно здорово Виталий потрудился во втором периоде (возможно, худшем периоде этой весны в исполнении наших), когда у белорусов полностью развалилась игра во всех линиях. И только благодаря вратарю «Немана» белорусы проигрывали перед заключительной 20-минуткой всего лишь 0:2.

В Гродно Льюис решил проверять Лаланда и не дал вратарю местной команды ни минуты. А уже по возвращении в Минск канадский тренер четко обрисовал перспективы Труса в Париже: пока 28-летний голкипер претендует лишь на место третьего номера – позади Кевина и Михаила Карнаухова. Хотя прямо сейчас Трус и Карнаухов наверняка находятся примерно на одном уровне. А Виталий в каких-то компонентах даже лучше Михаила.

Павел Воробей (19 лет, защитник)

Клуб: «Динамо-Молодечно»/ «U-20»

Сезон: 41 матч, 23 (7+16) очка, 12 минут штрафа, +11

Еврочеллендж: 6 матчей, 1 (0+1) очко, 0 минут штрафа, +1

Что может быть на ЧМ? 7-й защитник. Возможно, большинство

Если вратарская линия самая очерченная, то защитная по предсказуемости на втором месте. Льюис не стал ждать приезда из-за океана Фальковского и Дюкова и решил рассчитывать на тех, кто уже есть в его распоряжении. И, возможно, прямо сейчас это правильный шаг, ведь обоим нашим парням из «Тандер» нужно время на акклиматизацию, адаптацию и прочие слова, заканчивающиеся на «-цию».

И по защитникам Льюис обрисовал перспективы предельно ясно: во Францию отправятся все 9 оборонцев, а после спаррингов с хозяевами будет определена восьмерка, которая попадет в ростер сборной на чемпионат мира. Кто будет лишним? Вот это вопрос вопросов. Дело в том, что Льюис настолько непредсказуемый дядька, что тут так просто не угадаешь. Помните прошлый год? Андрей Филичкин весь кэмп наигрывался во второй паре, стал лучшим бомбардиром-защитником команды в Еврочеллендже, но в итоге был отцеплен в последний момент. Поэтому сейчас, возможно, даже Стасенко или Шинкевич не чувствуют себя полностью защищенными.

Думается, главными кандидатами на поздний отсев являются совсем молодой Воробей и еще пока не старый Роман Граборенко. Первый – потому что малоопытный. Второй – потому что в его адрес Льюис высказывал претензии после первой игры со Швецией. Вот и на четверговой тренировке все оборонительные пары были четко сформированы, а Владимир Денисов катался то с Воробьем, то с Граборенко.

На самом деле есть у Льюиса традиция брать на ЧМ молодого защитника, у которого опыта в официальных играх вообще нет. Два года назад таким человеком стал Устиненко. В прошлом – Дюков и Хенкель. Сейчас вполне вероятно, на эту позицию претендует Воробей. Несмотря на юный возраст, крепкий парень отработал в сборной неплохой кэмп. Старался играть простенько, чем минимизировал количество ошибок – отыгрывался с ближними партнерами, при прессинге со стороны форвардов отбрасывался через борт. В атаке тоже старался создавать остроту, катая шайбу для нападающих. Немало поиграл в большинстве и достаточно качественно и, что важно, без ошибок закрывал синюю линию. В общем, если не разволнуется, то на чемпионате может получится очень хорошая презентация. А в будущем сборная может получить очень неплохого атакующего защитника – своих таких у нас давно не было.

Данила Карабань (20 лет, нападающий)

Клуб: «Динамо» Мн/«Динамо-Молодечно»

Сезон: КХЛ – 35 матчей, 1 (0+1) очко, 11 минут штрафа, -1; экстралига – 10 матчей, 11 (4+7) очков, 16 минут штрафа, +6

Еврочеллендж: 4 матча, 1 (1+0) очко, 0 минут штрафа, -1

Что может быть на ЧМ? Дополнительный нападающий.

У Карабаня был непростой сезон в минском «Динамо». Хотя у любого молодого нападающего в «Динамо» первый сезон всегда непростой. Но Данила старался, много бегал, отрабатывал свои пару минут от и до. Единственную шайбу в бело-синей форме форвард забросил на Кубке Шпенглера.

Тем не менее, даже не самая выдающаяся статистика позволила Карабаню отобраться в кэмп национальной команды и дожить до решающей недели. Более того, Данила даже отличился в матче с латышами, что весьма похвально, учитывая явную беззубость нашей атаки в апрельских матчах.

Важный момент, который против Карабаня прямо сейчас – пока четко не просматривается сочетания, в котором его могут использовать. Данила играл в звеньях с разными партнерами. Последний матч со шведами форвард работал с Волковым и Стасем-младшим, к примеру. И если Данила все-таки получит место в ростере, вряд ли будет исполнять главные роли. В общем, дело ограничится примерно тем же, чем парень занимался в «Динамо».

Александр Когалев (22 года, нападающий)

Клуб: «Юность»

Сезон: 42 матча, 26 (11+15) очков, 43 минуты штрафа, +11

Еврочеллендж: 6 матчей, 4 (3+1) очка, 2 минуты штрафа, +1

Что может быть на ЧМ? 3-4 звено. Возможно, большинство.

Когалева и Парфеевца сжигал на пресс-конференциях после финальных матчей свой же тренер. Главный «юннат» Михаил Захаров жестко критиковал форвардов и скептически относился к их дальнейшим шансам в сборной и минском «Динамо». Поначалу парни были замкнуты – тот же Парфеевец в одном из матчей с «Неманом» даже в свои ворота шайбу срезал. В сборной оба смотрелись по-разному, но додержались до поездки во Францию.

Когалев и вовсе стал открытием этого кэмпа. Форвард отметился шайбой в ворота каждого соперника белорусов и является лучшим бомбардиром и снайпером нашей команды. С латышами получился отменный бросок из-за ушей на удачу после входа в зону.

А затем Александр дважды забрасывал в большинстве, чего больше никто из наших не делал. Можно рассчитывать, что и в Париже Когалев будет получать время в пауэрплее, о котором сейчас у Льюиса болит голова больше всего (гол в игре с немцами на отметке 0:37).

Еще один любопытный момент: в равных сочетаниях Когалев играет с одними партнерами, а в большинстве выходит на лед с ребятами из топ-6. То есть форвард может легко адаптироваться к разным условиям. Несомненно, при схеме Льюиса момент важный. А вообще прогресс Александра впечатляет, ведь еще недавно его отправляли на доработку в аренду в «Витебск».

Максим Парфеевец (25 лет, нападающий)

Клуб: «Юность»

Сезон: 44 матча, 47 (19+28) очков, 14 минут штрафа, +24

Еврочеллендж: 6 матчей, 1 (0+1) очко, 0 минут штрафа, +1

Что может быть на ЧМ? 3-4 звено. Если попрет, получит время в большинстве.

На удивление Когалев в сборной превратился в Парфеевца. Если в «Юности» Александр зачастую отправлялся на лед и для черновой работы (в том числе в меньшинстве), то Максим был больше сосредоточен на атакующих функциях. По ОЧБ у Парфеевца получалось очень здорово – больше очка в среднем за матч и бойкий плей-офф (если опустить финальную серию). Но в сборной бомбардирские качества юркого нападающего сошли на нет – всего одна голевая передача в шести матчах.

При этом Максим получал достаточно времени и в пауэрплее. И если в экспериментальной сборной на спаррингах это было делом самим собой разумеющимся, то игра в большинстве с немцами и шведами уже отдавала нотками экспромта от тренерского штаба. Впрочем, если тренеры верят, то почему бы нет. Другое дело, что до конца функции Парфеевца в пауэрплее понять было нельзя, хоть и выходил он в пятерке с самими Костицыными. Посмотрим, что сам Максим и тренеры придумают во Франции. А место ему могут выбрать абсолютно любое – универсальность позволяет нападающему играть как в центре, так и на фланге.

Егор Шарангович (18 лет, нападающий)

Клуб: «U-20»

Сезон: 40 матчей, 28 (15+13) очков, 18 минут штрафа, +10

Еврочеллендж: 6 матчей, 0 очков, 0 минут штрафа, -3

Что может быть на ЧМ? 3 звено.

Удивительное дело в наших реалиях, но на турнире за нас может сыграть всего-то 18-летний хоккеист. Жгучий красавчик Шарангович принял участие во всех шести спаррингах белорусов. Оставил впечатление двоякое. С одной стороны, был весьма активен впереди и получал время даже в меньшинстве. С другой, не набрал ни одного очка и отметился худшим показателем полезности.

К слову, среди чистых центрфорвардов Шарангович отметился самым низким процентом выигранных вбрасываний (меньше 50 процентов). Но есть ощущение, что точку для игроков третьего звена Льюис никому не хочет передоверять. И если Егор все-таки попадет в окончательный ростер, для него это будет суперценный опыт и достижение. К слову, весь сезон парень провел в команде «U-20» в экстралиге и умудрился закончить с хорошим «плюсом» по полезности. Хотя, конечно, не стоит забывать, что половину сезона молодежка отыграла в аутсайдерской «шестерке».