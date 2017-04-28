Осмеянные чиновники мстят граффитисту 4 28.04.2017, 17:07

Олег Ларичев

Фото: minsknews.by

Координатор стрит-арт-проекта Signal Олег Ларичев получил пять суток ареста.

В суде Центрального района Минска рассмотрели дело Олега Ларичева — координатора стрит-арт-проекта Signal. Его судили по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Судья Виктория Шабуня назначила Ларичеву 5 суток административного ареста, пишет tut.by.

В суд Олега Ларичева доставили из ЦИП на Окрестина в сопровождении сотрудников милиции. До заседания координатор стрит-арт-проекта рассказал журналистам, что его задержали в ночь с 26 на 27 апреля, когда вместе с аналитиком Сергеем Чалым он находился в пиццерии.

— Я вышел на крыльцо покурить, ко мне подошли омоновцы, сразу бусик, документы, — говорит Олег. — Я спросил, на каком основании меня задержали. Они сказали: поехали в отделение, разберемся, есть подозрение в совершении преступления.

По словам Олега, ночь он провел в РУВД Центрального района Минска. Суд по его делу проходил еще в четверг, 27 апреля.

— Меня обвинили в том, что я ругался матом, размахивал руками и не подчинялся сотрудникам ОМОНа, — сообщил Олег.

В ответ на обвинения Ларичев попросил предоставить в суде запись с видеорегистраторов сотрудников ОМОНа, которые его задерживали. Судья удовлетворила ходатайство, и суд был перенесен на сегодня — 28 апреля.

— Как вы думаете, почему вас задержали? Связано ли это с появлением в Минске остросоциальных граффити и постеров? — поинтересовались журналисты.

— Мне не хотелось бы это связывать, — ответил Олег. — Сразу думал, что это ошибка. Возможно, это конец месяца и был недобор во время «Чернобыльского шляха».

Как объявила в пятницу во время заседания судья, видео задержания посмотреть невозможно: видеорегистратор в момент задержания был выключен, потому что в нем закончилось питание.

Олег Ларичев — координатор белорусского стрит-арт-сообщества SIGNAL, организатор фестиваля Urban Myths, который посещали уличные художники из разных стран. 4 апреля в подъезде дома его избили неизвестные. Девушка Олега Анна рассказала, что с вечера среды 26-го апреля — он не выходил на связь. В ночь на 28 апреля ей позвонили из милиции и сообщили: в пятницу в суде Центрального района Ларичева будут судить по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство).

Напомним, в последние месяцы в Минске появился ряд остросоциальных граффити и постеров: колючая проволока на изображении, символизирующем «дружбу» Минска и Москвы, наклейки «зеленых человечков» и аппликации с портретами экс-главы Минтруда и соцзащиты Марианны Щеткиной, министра внутренних дел Игоря Шуневича и командира столичного ОМОНа Дмитрия Балабы. Авторы постеров с изображениями чиновников и «зеленых человечков» неизвестны.

Нападение в начале апреля Ларичев связал с тем, что на странице сообщества Signal было размещено объявление о том, что необходима помощь авторам данного проекта.