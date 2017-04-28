Белорусскую колбасу из бобра попробуют за границей 11 28.04.2017, 17:15

Мясное изделие из грызуна будет идти на экспорт.

Колбасу из бобра планируется экспортировать, сообщил сегодня журналистам начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергей Шестаков во время дегустации продукции из мяса диких животных на выставке «Охота и рыболовство. Весна-2017», передает БелТА.

«Мы планируем выйти на наши дипмиссии с предложением поставлять колбасу из бобра за границу. Это не курятина, не свинина, которую видим везде на прилавках, это все-таки ограниченная партия продукции, диковинка», - сказал Сергей Шестаков. На дегустации представили пробную партию колбасы из бобра двух видов (с добавлением дикой утки и оленины), а также шашлык из бобра.

«Мы подготовили небольшую презентационную партию колбасы. Пока она не продается. В этой колбасе 30% мяса бобра и 70% иного мяса, например, оленины. Это оптимальное соотношение. Пропорцию можно менять, но мы стремимся подстроиться под вкусы потребителей, чтобы эту колбасу можно было реализовывать. Изучили опыт стран-соседей и убедились, что почти никто не делает чистую колбасу из бобра. Мясо бобра по своей структуре довольно водянистое, поэтому по рецептуре желательно смешивать его с другими видами», - рассказал Cергей Шестаков.

«Заготовкой будут заниматься лесхозы. В целом по Беларуси добывается около 9 тыс. особей бобра. Примерно 30-40% пойдет на колбасу», - добавил Сергей Шестаков. Предполагается, что стоимость этой колбасы может составить Br25-30 за 1 кг. Начальник отдела охотничьего хозяйства отметил, что мясо бобра очень полезно.