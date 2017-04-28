Тиллерсон рассказал подробности закрытой встречи с Путиным 2 28.04.2017, 17:30

Рекс Тиллерсон

Фото: AP

Госсекретарь США рассказал о деталях апрельской встречи в Кремле.

Переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым в начале апреля были безрезультатными. Об этом сам Тиллерсон заявил в интервью радиостанции NPR, пишет rosbalt.ru.

«Мы ничего не решили на этой встрече», — заключил госсекретарь. По его словам, на тот момент отношения США и России были хуже, чем во времена «холодной войны», и Москва с этим согласилась.

«России надо решать, хочет ли она играть положительную роль в глобальном мировом порядке или разрушительную», — добавил госсекретарь США.

Тиллерсон посетил Москву 11—12 апреля.