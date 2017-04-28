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Парламент Черногории проголосовал за вступление страны в НАТО

  • 28.04.2017, 17:42

Присутствующие встретили это решение аплодисментами.

За это решение проголосовали 46 депутатов из 81, пишет obozrevatel.com со ссылкой на RTCG.

Трансляция заседания велась по национальному телевидению. Присутствующие, среди которых были президент Филип Вуянович и бывший премьер Мило Джуканович, встретили аплодисментами это решение.

Перед голосованием с обоснованием необходимости вступления в альянс выступил действующий глава правительства Душко Маркович. Своим мнением о важности североатлантической интеграции примерно в одинаковых словах поделились многие депутаты.

Документ поддержали члены правящей Демократической партии социалистов и ряда других малых партий — сторонников интеграции в НАТО.


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