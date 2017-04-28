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Вышла первая серия белорусскоязычного хоррор-сериала «Заклятыя скарбы»

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  • 28.04.2017, 18:14
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Сюжет сериала снят по мотивам традиционных белорусских легенд и преданий.

Первая серия белорусскоязычного хоррор-сериала «Заклятыя скарбы», над которым работает команда молодых авторов из Минска, называется «Галаву складзеш». В четверг, 28 апреля, ее выложили в открытый доступ, пишет nn.by.

Сюжет сериала «Заклятыя скарбы» снят по мотивам традиционных белорусских легенд и преданий. Автор идеи проекта — режиссер Серж Овсянник. Над сценарием работали Дмитрий Шкрадюк, Серж Овсянник и литератор Валерина Кустова.

Планируется, что в первом сезоне серии будут выходить ежемесячно. Первую авторы сняли за свой счет.

«Мы будем очень рады, если найдутся те, кто захочет нас поддержать. Сейчас мы ищем средства, чтобы сделать наше кино еще более качественным: приобрести грим, маски, улучшить декорации, графику, пригласить интересных актеров», — говорят создатели сериала.

Это дебют в художественном кино и для сценаристов, и для режиссера.

Главные роли в первой серии исполнили фронтмен «Нейро Дюбеля» Александр Куллинкович и молодой артист Василий Бойдак.


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