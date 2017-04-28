Минский таксист-хапуга за поездку в 11 км взял 41 рубль 12 28.04.2017, 19:10

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Таксист решил заработать на девушке из Латвии.

В редакцию Onliner.by позвонила девушка Мария. Она рассказала, что вчера вечером вместе с подругой воспользовались услугами такси в Минске. Все знают, что брать машину «от борта» рискованно, но бывают обстоятельства, когда ехать нужно срочно, без долгих раздумий.

— Знаете, я не хочу никому насолить и жаловаться тоже не хочу. Прекрасно понимаю, что не на кого пенять — виноваты сами. Но за державу обидно, — начала говорить Мария.

А дело вот в чем. К ней в гости приехала подруга из Латвии. Девушки были в торговом центре «Замок» на проспекте Победителей, но неожиданно у Марии ухудшилось самочувствие. Решили срочно ехать «по домам»: вышли на улицу и сели в такси — Ford Mondeo темного цвета. Водитель, молодой мужчина, вел себя обходительно.

— От «Замка» мы отправились на улицу Маяковского, где я вышла, а подруга поехала в свою гостиницу недалеко от торгового дома «На Немиге». О том, что происходило дальше, я знаю от нее, — рассказала наша читательница.

В конце поездки таксист выставил счет — 41 рубль. Согласно чеку, за 21 минуту пути машина проехала порядка 11 км.

— Моя подруга, конечно, таких расценок не ожидала. Наоборот, всячески нахваливала мне нашу страну, говорила о порядке и порядочности, и вдруг такое, — отметила Мария. — Мы же вместе ехали, говорили обо всем этом, она рассказывала о Юрмале — таксист все это слышал. Неужели решил заработать на иностранце?

По словам нашей читательницы, в машине она не увидела информации о действующих тарифах.

— Когда подруга потребовала предъявить ей тарифы, водитель достал информационную табличку из бардачка. Там все было указано по-русски. А как быть иностранцам, которые не знают языка? Или они не пользуются такси? — спрашивает собеседница.

Девушка оплатила поездку, хоть позитивных впечатлений о Беларуси ей это не доставило.

— Водитель, ко всему прочему, не желал принимать к оплате карточку, говорил, что лучше рассчитаться наличными. Но, получив отказ, наконец достал платежный терминал, — добавила Мария.

Это далеко не первая жалоба на расценки таксистов, принимающих заказы «от борта». Пассажирам важно помнить, что в таком случае индивидуальный предприниматель сам устанавливает тарифы, по которым осуществляет извоз. Они могут быть существенно выше тех расценок, которые обычно действуют на поездки по городу. Куда надежнее заказывать машину через оператора службы такси либо мобильное приложение.