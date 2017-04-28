Домрачева и Бьорндален выступят в лыжных гонках на собачьих упряжках

Домрачева и Бьорндален выступят в лыжных гонках на собачьих упряжках2
- 28.04.2017, 19:19
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Фестиваль c участием норвежско-белорусской пары пройдет 28−29 апреля.
Самый титулованный биатлонист в истории норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и его белорусская жена трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева примут участие в лыжных гонках на собачьих упряжках, которые по традиции пройдут в Шушене в программе традиционного лыжного фестиваля Snørock, сообщает tut.by со ссылкой на Ringsaker Blad.
Фестиваль Snørock пройдет 28−29 апреля. Участие в нем планируют принять также биатлонисты Хенрик Л’Абе Лунн и Ларс Бергер.
Напомним, что год назад Уле-Эйнар Бьорндален занял на этих соревнованиях второе место.
А пока Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален тренируются в норвежском Шушене.
Между тем спортивный директор сборной Норвегии Мортен Аа Дьюпвик сообщил в интервью NRK, что Дарья Домрачева в межсезонье проведет несколько сборов совместно с норвежскими спортсменами.
— Дарья присоединится к нам, когда на сборы прибудет Уле-Эйнар. Он является таким же членом команды, как и все остальные, но мы дали ему возможность готовиться по индивидуальной программе вместе с женой, которая, как и он, делает ставку на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, — сказал Дьюпвик.
Дарья Домрачева также намерена часть сборов провести с белорусской командой.