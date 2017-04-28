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Домрачева и Бьорндален выступят в лыжных гонках на собачьих упряжках

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  • 28.04.2017, 19:19
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Фестиваль c участием норвежско-белорусской пары пройдет 28−29 апреля.

Самый титулованный биатлонист в истории норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и его белорусская жена трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева примут участие в лыжных гонках на собачьих упряжках, которые по традиции пройдут в Шушене в программе традиционного лыжного фестиваля Snørock, сообщает tut.by со ссылкой на Ringsaker Blad.

Фото с сайта vg.no

Фестиваль Snørock пройдет 28−29 апреля. Участие в нем планируют принять также биатлонисты Хенрик Л’Абе Лунн и Ларс Бергер.

Напомним, что год назад Уле-Эйнар Бьорндален занял на этих соревнованиях второе место.

Фото: www.facebook.com/OleEinarBjoerndalen/

А пока Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален тренируются в норвежском Шушене.

«А вы поверите, что это конец апреля? Потрясающая погода для лыжного катания здесь», — подписала Домрачева фото из Шушена. Фото: vk.com/darya_domracheva
«Мы вместе дружно на пробежку. А как вы проводите выходные?» Фото: vk.com/darya_domracheva

Между тем спортивный директор сборной Норвегии Мортен Аа Дьюпвик сообщил в интервью NRK, что Дарья Домрачева в межсезонье проведет несколько сборов совместно с норвежскими спортсменами.

Уле-Эйнар Бьорндален, Дарья Домрачева, Йоханнес-Тиннес Бё. Фото: BERIT ROALD / NTB SCANPIX

— Дарья присоединится к нам, когда на сборы прибудет Уле-Эйнар. Он является таким же членом команды, как и все остальные, но мы дали ему возможность готовиться по индивидуальной программе вместе с женой, которая, как и он, делает ставку на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, — сказал Дьюпвик.

Дарья Домрачева также намерена часть сборов провести с белорусской командой.


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