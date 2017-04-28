В Кремле наколдовали себе неприятности 1 Сергей Климовский, obozrevatel.com

28.04.2017, 19:30

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Изгнание российских олигархов из Украины – это удар не слабее удара «Томагавками».

Один популярный сайт с украинской пропиской, борющийся со зрадой, поместил 20 апреля любопытную статью о промежуточном решении суда в Гааге и других событиях. Автор утверждал: суд оправдал РФ, и запускал фейк – Порошенко везде, в том числе и при встрече с Мэй, говорит о боевиках и внутреннем конфликте в Украине, из чего делал вывод: мир из-за этого не обеспокоен ситуацией в Украине и готов обменять ее у Кремля на Сирию. По мнению автора, Порошенко не хочет проводить реформы и ему выгодна ситуация на Донбассе "ни мира, ни войны". Не хватало только фраз о сказочном обогащении Порошенко на войне, и что он – еврей, и его фамилия – Вальцман. Жаль, что не Бегин или Даян, но успокаивает, что не московит.

По замыслу автора этой "аналитики", патриотическая общественность должна была возбудиться, и минимум – потребовать от Порошенко дату освобождения Донбасса с Приазовьем и главные направления ударов. Желательно, еще и план со стрелочками.

Цель статьи прозрачна – в Кремле боятся "проспать" наступление ВСУ и любым способом, даже таким примитивным, стремятся выведать наши планы. Такая ситуация не только в Украине, но и в Сирии. СМИ Асада с 9 апреля распускали слух о готовящемся вторжении армии Иордании. К 23 апреля Кремль и Асад так извелись в ожидании, что прямо спросили у короля Иордании: будет он атаковать Асада на днях или нет? Король ответил – нет, но иорданцы в комментариях писали: надо – в память о вторжении в 1970 г. сирийских баасистов в Иорданию.

К Израилю с такими прямолинейными вопросами Кремль и Асад не пристают, так как это будет похоже на игру в КВН. С Израилем они в "КВН" играют иначе. Асадисты 21 апреля выпустили по его территории один снаряд и три мины, на что ЦАХАЛ ответил чем-то тяжелым. В итоге обе стороны два дня рассказывали, что потерь у них нет. Израильтяне даже не жаловались, как обычно, что "Град" побил грядку с помидорами, но командир 1-го батальона асадистов проговорился: их локальное наступление в Кунейтре из-за этого сорвалось.

В итоге такими "тестами" в Кремле наколдовали себе 23 апреля взрыв автомобиля патруля ОБСЕ под Луганском и перспективу наступления не только ВСУ. Из-за этого в Кремле сильно испугались и устроили мощный взрыв в Луганске возле военкомата, чтобы лепет о подрыве ВСУ автомобиля ОБСЕ имел признаки правдоподобия. Наиболее вероятно, автомобиль ОБСЕ случайно наехал на мину, которую Плотницкий готовил для ВСУ или своих друзей по "Лаосской народной республике", как ее иногда называет Лавров. В зоне АТО не только на мины случайно наезжают, но и нередко заезжают не туда, так как нет указателей: здесь Украина, а там – Сомали, Спарта и Лаос. Подрыв автомобиля ОБСЕ можно было бы назвать случайностью, но слишком хорошо известно имя этой "случайности" – Россия, которая "добывает" мины в шахтах Донбасса и "случайно" расставляет их на дорогах и в полях.

Москва, пытаясь выведать даты наступлений в Украине и Сирии, случайно оказалась теперь перед вероятностью ввода на Донбасс и в Приазовье войск ООН, ЕС или НАТО. Вместо "плана А" – наступление ВСУ, начал обретать черты реальности "план Б" – "голубые каски" на Донбассе. Оба плана давно прорабатывают и в Киеве. "План Б" можно реализовывать поэтапно: сначала ввод миротворцев в Приазовье, захваченное в августе 2014 г. даже без камуфляжа "Днр", а затем – в местный Лаос и Сомали.

Вопреки нервным тикам у Москвы, реализация обоих планов в этом году под большим вопросом. Вопли о наступлении ВСУ на 9 мая – лишь отчаянные потуги Кремля завести "с толкача" приунывшую массовку "бессмертного полка", так как достойная оплата ей в этом году, похоже, не гарантирована. Придется кричать и ходить "на шару", а колорадки покупать за свои деньги.

Наступление ВСУ до июня не возможно по локальной причине Евровидения, а далее влияет ряд внешних факторов. Главный среди них – исключить возможность открытого вторжения армии РФ, для чего требуется консолидация международного сообщества. На практике это упиралось в выборы во Франции и Германии, а теперь и в Великобритании. Если с Францией и Великобританией более-менее все ясно, то результат осенних выборов в Германии не столь очевиден. Трамп тоже только к середине лета закончит формировать свою администрацию, у которой и так масса проблем. Все эти процессы закончатся лишь к осени, но тогда уже у нас будут причины не спешить с наступлением. Зимой наступать сложней, чем летом, и есть ли смысл заходить на зиму в разоренный Донбасс, чтобы опять кормить кормильцев, не наевшихся при Януковиче. Целесообразней, чтобы они до весны и выборов в РФ питались "русским миром", возможно, поумнеют.

Есть и сирийский фактор. Освобождение Табки и Ракки вскоре качественно изменит там ситуацию, и встанет вопрос: что РФ делает в Сирии? Начавшийся переезд "столицы" ИГ из Ракки в Дайр-эз-Зор, где исламисты больше года уживаются с асадистами, лишь заостряет этот вопрос. ООН и коалиции против ИГ придется вскоре плотно заняться Асадом и стоящим за ним РФ. Вдобавок, курды Ирака ведут переговоры с Багдадом о проведении в сентябре референдума и провозглашении государства Курдистан. Это не крымский "референдум" за две недели. Россия, предчувствуя свой уход из Сирии, тихо "разогревает" Ливию как "запасную площадку".

В силу этих внешних факторов реализация "плана Б" до подрыва автомобиля ОБСЕ, несмотря на старания Климкина, не была близкой по срокам. Взрыв автомобиля ОБСЕ ситуацию изменил. Гибель гражданина США и ранения граждан ФРГ и Чехии поставили ПАСЕ и ООН перед очень неудобным для них фактом – от рук российских террористов погибли иностранные граждане. В тот же день погиб один боец ВСУ и двое получили ранения, но ПАСЕ и ООН не выказали даже формального беспокойства и не выразили Украине соболезнования. Этим чиновники международных организаций показали: гибель и ранение их коллег – это трагедия, а гибель и ранения украинцев – досадная статистика.

В Москве такой подход ПАСЕ и ООН сразу оценили, и уже через день – 25 апреля возобновили провокационные обстрелы. В результате 25 апреля погибло три бойца ВСУ и четверо получили ранения. ПАСЕ и ООН своим молчанием на такие провокации Кремля де-факто попустительствуют российской агрессии в Украине.

В такой ситуации ничего другого не остается, как самостоятельно усиливать санкции против РФ. Наиболее эффективным может стать введение месячного запрета на въезд в Украину для граждан РФ и запрета до 1 октября въезда всех транспортных средств с номерами РФ. Пусть россияне, полагающие, что Крым их, въезжают в него через Тамань для большего наслаждения своим величием, а не через Украину. Условия отмены этих санкций: полное прекращение обстрелов и вывод российских оккупационных войск на первом этапе из Приазовья до линии Докучаевск – Старобешево – Амвросиевка – Григоровка. ПАСЕ и ООН такой поэтапный план вывода войск РФ из Украины, вероятно, полностью поддержат, так как не захотят совсем потерять лицо.

Кремль будет возражать, и грозить симметричными и ассиметричными санкциями. Может даже запретить въезд гражданам Украины в РФ и вскоре об этом пожалеть. Но в нашем арсенале есть широкий набор ответных действий и очень болезненных для Кремля, на которые он не может равнозначно отреагировать.

Украина может перестать кормить Россию и для той это станет ударом не менее болезненным, чем падение цен на нефть. Ответить на него симметрично Москве нечем, кроме как масштабной военной агрессией. Но в этом случае Москва уже рискует нарваться на рифы, которые если и не отправят корабль "Россия" на дно, то слазить с них будет сложно и больно, а латать "пробоины" придется долго.

После инаугурации Януковича "Российская газета" бурно радовалась: настало время широкой распродажи Украины, и тут же пыталась сбить цены, уверяя, что украинские предприятия устарели, неинтересны и должны быть проданы за гроши. Янукович доверие Москвы оправдал, впустив в Украину Курченко, Новинского и остальных. Реальная доля собственности российских олигархов в Украине никогда не называлась, но по оценкам она варьирует от 40 до 60%. Правительство Украины уже может прямо объяснить "северным братьям": или выводите войска и прекращаете обстрелы, или мы прекращаем вас кормить. Прекращаем масштабней, чем аккуратные зачистки Гонтаревой финансово-банковской сферы от аналогов МММ и российского капитала. Масштабно, но не тотально. Лояльный к Украине бизнес сможет и дальше спокойно работать, как это происходит с бизнесом Григоришина. Такой аргумент впечатлил даже самоуверенного Новинского. К тому же, беседа с Киевстар и МТС/Водафон назрела давно, после того как с вводом абонплаты они подняли цены на связь выше не только христианских ценностей, но и европейских стандартов.

Изгнание российских олигархов из Украины – это удар не слабее удара "Томагавками" и против него бессильны "Искандеры", сколько бы они не смеялись. Подрыв автомобиля ОБСЕ сплотил мировое сообщество и под его давлением Лавров начал что-то лепетать о миротворцах ООН на Донбассе, но с участием РФ. Кремлевские "Известия", подыгрывая ему, поместили интервью с Захарченко. Когда ждать в "Известиях" интервью с эмирами Исламского государства и сомалийскими пиратами?

Кремль сам не оставляет Украине иных вариантов, кроме введения временного запрета на въезд для граждан РФ, как более наглядного воспитательного средства, чем удары по бизнесу российских олигархов. Оправдания россиян: мы лишь выполняли приказы, – не аргумент, как и в случае с немцами, – выплачивать репарации пришлось им, а не Гитлеру.

Сергей Климовский, obozrevatel.com