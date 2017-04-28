Андрей Стрижак: Беларусь нуждается в экономических, социальных и политических реформах 28.04.2017, 19:54

Андрей Стрижак

Если мы как общество ослабнем – власть сразу же отыграет свои позиции.

Один из главных противников Декрета №3 профсоюзный активист Андрей Стрижак в четверг освободился из изолятора, выдержав 13-дневную голодовку.

«Салiдарнасць» поприветствовала Андрея на свободе и попросила дать свою оценку ситуации в стране, а также последним высказываниям Александра Лукашенко о «тунеядцах», прозвучавших в ходе послания к народу и «парламенту».

Приводим наиболее яркие высказывания общественного деятеля.

О борьбе с декретом о «тунеядцах»

– За эти дни я смог еще раз осмыслить те события, которые произошли в стране с декабря прошлого года по март-апрель. И пришел к выводу, что ситуация с Декретом №3 впервые за долгое время заставила власть пойти на попятную по многим вопросам.

И то, что произошло 25 марта, – очередное вмешательство в наши права и свободы – показало, что власть снова пытается работать старыми методами. Но нельзя залить молодое вино в старые меха. Старые методы уже не работают так эффективно, как это было раньше, потому что мы сами изменились – общество стало другим.

О переменах в белорусском обществе

– Благодаря развитию технологий и социальный сетей, теперь каждый человек, даже в небольшом городе может стать лидером мнений. Произошло развитие сетевых инициатив – например, кампании #BY_help, которая позволила собрать более 50 тысяч долларов в знак солидарности с людьми, которые попали под пресс властей.

Независимый профсоюз РЭП, который принимал активное участие в оказании помощи, показал, что традиционные организации также могут вписываться в эти новые модели.

В итоге власть была вынуждена отступить по многим позициям, которые она изначально считала незыблемыми. Она действовали по принципу: я начальник, ты дурак – и будешь исполнять в любом случае. Как оказалось, не в любом случае, и далеко не все. И сегодня мы видим, что сам инициатор декрета начинает потихонечку от него отдаляться.

Если мы как общество ослабнем, власть сразу же отыграет свои позиции. Поэтому всем активным гражданам стоит не почивать на лаврах и не давать власти снова закрутить гайки. Помешать этому можем только мы вместе.

Что сотрудники изолятора говорят о «тунеядцах»

– Сотрудники, как правило, не разговаривают на такие темы. Тем не менее, с некоторыми в приватных беседах удалось установить какой-то контакт. И я могу сказать, что при всей этой порочной системе, которая работает по своим собственным канонам, есть нормальные ребята, которые служат и стараются делать то, что в их силах – не беспределить, не превышать свои полномочия.

Эти люди как раз очень четко отслеживают, что происходит в стране – они знают мою фамилию, знают блогера Максима Филипповича и понимают, за что мы там сидели и какая у нас миссия. Как ни странно, они хорошо понимают, насколько важно обществу быть единым.

О планах Лукашенко «заставить всех работать»

– Насчет обращения правителя я только знаю, что один из новоприбывших арестантов, который был большим фанатом нашего руководителя... Просил, чтобы коридорный дежурный включил радио и дал послушать хотя бы часть выступления. И очень симптоматично, что его просьбу никто не исполнил. Возможно, там были проблемы технического плана. Но мне кажется, если бы они хотели, то они могли бы это сделать.

Что касается идеи внедрить «советские методы», чтобы заставить людей работать... Это выглядит достаточно абсурдно. Можете себе представить какой это объем работы, чтобы организовать всю эту систему. И насколько высокое будет сопротивление людей. То, что нам казалось очень серьезными выступлениями в марте, когда протестовали против штрафов, то представьте, что будет, если будут угрожать их арестовать или заставлять работать бесплатно. Скорее всего, это говорится, чтобы сохранять имидж сильной и непоколебимой власти, что, как мы видим, далеко не так.

По ситуации с альтернативными проектами Декрета №, мне кажется, что власти давно пора пойти на контакт с гражданским обществом и признать, что Беларусь нуждается в коренных экономических, социальных и политических реформах. И пока они не будут проведены, все эти декреты, несмотря на всю свою показную суровость, будут носить исключительно декоративный характер.