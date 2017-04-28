Новополоцк будет культурной столицей Беларуси в 2018 году 3 28.04.2017, 20:07

Город был основан лишь в 1958 году, однако Минкульт решил его сделать культурной столицей.

Новополоцк станет культурной столицей Беларуси в 2018 году.

Данное решение принято на коллегии министерства культуры Беларуси, сообщает пресс-служба ведомства.

«В городе прилагаются значительные силы к развитию и популяризации достижений белорусского культуры, уделяется большое внимание развитию социальной сферы», - рассказали в министерстве.

По информации ведомства, в Новополоцке уровень охвата населения услугами культуры составляет более 90%. Так, воспитанниками кружков, студий, школ искусств являются более 4,0 тыс. новополочан.

«Новополоцк является площадкой для проведения многих крупных конкурсов, фестивалей, выставок и форумов различных уровней, которые собирают участников и гостей со всех уголков Беларуси и зарубежных стран», - подчеркнули в Минкульте.