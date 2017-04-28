закрыть
28 апреля 2017, пятница, 21:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Новополоцк будет культурной столицей Беларуси в 2018 году

3
  • 28.04.2017, 20:07

Город был основан лишь в 1958 году, однако Минкульт решил его сделать культурной столицей.

Новополоцк станет культурной столицей Беларуси в 2018 году.

Данное решение принято на коллегии министерства культуры Беларуси, сообщает пресс-служба ведомства.

«В городе прилагаются значительные силы к развитию и популяризации достижений белорусского культуры, уделяется большое внимание развитию социальной сферы», - рассказали в министерстве.

По информации ведомства, в Новополоцке уровень охвата населения услугами культуры составляет более 90%. Так, воспитанниками кружков, студий, школ искусств являются более 4,0 тыс. новополочан.

«Новополоцк является площадкой для проведения многих крупных конкурсов, фестивалей, выставок и форумов различных уровней, которые собирают участников и гостей со всех уголков Беларуси и зарубежных стран», - подчеркнули в Минкульте.


Мнение

Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич


Интервью

Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть