Видеофакт: Как в Минске колбасу из бобра дегустировали 9 28.04.2017, 20:24

Любитель мяса поделился своими впечатлениями.

Во время выставки «Охота и рыболовство. Весна-2017» Минлесхоз впервые презентовал два вида колбасы из бобра: с олениной и с добавлением мяса дикой утки.

С собой на дегустацию nn.by позвал Дениса Волянского, который любит мясо и разбирается в нем, и Нико Балквадзе, вегетарианца, который создал петицию против производства колбасы и тушенки из бобров.

Что из всего этого получилось - смотрите сами.

Массовое производство колбасы из бобра планируется наладить осенью-зимой этого года. Ее средняя стоимость, как сообщил начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергей Шестаков, составит 25-30 рублей за килограмм.