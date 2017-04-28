закрыть
28 апреля 2017, пятница, 21:27
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В выходные в Беларуси ожидается до +22°С

1
  • 28.04.2017, 20:41
ФОТО: BYMEDIA.NET

В субботу сохранится дождливая и контрастная погода, а в воскресенье и понедельник потеплеет.

В субботу сохранится дождливая и контрастная погода, в воскресенье потеплеет, но зонт убирать не стоит — он понадобится. Об этом tut.by рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

В субботу, 29 апреля, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося с запада Украины на Латвию. На большей части территории дожди. Ночью и утром по северо-западной половине страны продолжительные сильные дожди, объявлен оранжевый уровень опасности. В отдельных районах грозы. Температура ночью +5…+11°С, днем +12…+18°С, в западных районах Брестской и Гродненской областей +7…+11°С; по востоку Беларуси ночью +12…+14°С, днем +19…+24°С.

В воскресенье, 30 апреля, погода немного улучшится. С Западной Европы начнет распространяться область высокого атмосферного давления, а атмосферные фронты сместятся на юго-восточную половину страны, где и пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура ночью +2…+9°С, днем +8…+15°С.

1 мая, в понедельник, ожидается облачная с прояснениями и спокойная погода, без дождей не обойдется. Ночью в основном по юго-западной половине, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью слабый туман. Температура ночью +1…+8°С, днем +7…+14°С, по-прежнему теплее будет по юго-востоку страны, там ожидается +15…+22°С.

Затем в Беларусь вместе с южными ветрами придет и более теплая комфортная погода.


Мнение

Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич


Интервью

Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть