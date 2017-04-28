В РФ сообщили о тайном разговоре Путина и Порошенко 28.04.2017, 20:54

Разговор якобы состоялся в начале апреля, а «президенты вынуждены были шутить, чтобы не ругаться».

Российская газета «КоммерсантЪ» сообщила о тайном двухстороннем разговоре президентов Украины и России, который якобы состоялся в апреле этого года. Разговор, по данным газеты, состоялся по инициативе официального Киева. Однако в Администрации президента Украины LIGA.net факт таких апрельских переговоров опровергли. «Информация, распространенная российским изданием «Коммерсант» является ложью», - заявили в АП.

Как сообщила газета со ссылкой на «информированные источники в Москве и Киеве», Владимир Путин и Петр Порошенко «продолжают общаться по телефону - хотя на официальном уровне представители двух стран обмениваются жесткими обвинениями». По данным россиян, последний разговор состоялся «в первой половине апреля и был посвящен ситуации в Донбассе». «Беседа продолжалась около 20 минут и состоялась по инициативе украинской стороны», - сказано в заметке.

Как рассказал собеседник газеты в Москве, разговор якобы проходил в «уважительном корректном ключе», а главы государств периодически «переходили на шутливо-иронический тон». "Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей», - пояснил источник газеты в РФ.

Ни к каким конкретным договоренностям прийти не удалось, и единственные вопросы, по которым собеседники «сумели продвинуться», касались «некоторых гуманитарных аспектов», пишет газета. При этом газете якобы источник в Киеве рассказал, о каких «гуманитарных аспектах» идет речь. Газета ссылается на собеседника «близкого к окружению Петра Порошенко». «По его словам, речь шла об обмене пленными, о поставках в Донбасс продуктов питания, воды и электроэнергии, а также о выплате украинских пенсий», сказано в заметке. Источник Коммерсанта в Киеве якобы сообщил, что президент Порошенко предупредил Путина: если оккупированные территории не погасят долги за электроэнергию, поставки будут прекращены.

«Как и в случае с предыдущими телефонными разговорами Путина и Порошенко стороны не стали предавать огласке факт общения президентов, чтобы не давать противникам Петра Порошенко лишнего повода для обвинения его в «непатриотичном поведении» и общении с «лидером страны-агрессора», - сказано в заметке газеты.

На запрос LIGA.net в АП заявили, что «единственный разговор был в апреле 18.04 в рамках Нормандского формата (в рамках четырех сторон - Прим..), о чем было сообщено в совместном пресс-релизе четырех пресс-служб».