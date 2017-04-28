Как выглядели белорусские города 200 лет назад 28.04.2017, 21:14

Фото: TUT.BY

Белорусские города изобразил польский художник Юзеф Пешка.

Польский художник Юзеф Пешка (1767−1831) родился и умер в Кракове, учился в Варшаве, преподавал в Ягеллонском университете и краковской Академии изящных искусств. Но с этими польскими городами связаны юность и зрелые годы художника. А в молодости он много путешествовал, жил в Москве, Санкт-Петербурге и Вильне. А еще — на территории современной Беларуси. Юзеф Пешка останавливался в Минске, Могилеве, Витебске. В Несвиже он три года (1807−1810) являлся придворным художником Радзивиллов.

Tut.by вспомнил, как выглядели белорусские города в конце ХVIII — начале ХIХ века, когда их рисовал Пешка.

Юзеф Пешка. Минск, Соборная площадь (площадь Свободы). Фото: minsk-old-new.com

Здание Минского городского театра, уничтоженного в 1984 году. Располагалось рядом с гостиницей "Европа". По акварели Ю. Пешки. Начало XIX века. Фото: minsk-old-new.com

Юзеф Пешка. Улица Волоцкая в Минске. На взгорке — дом-усадьба Ваньковичей. Пересечение современных улиц Интернациональной и Торговой. Фото: minsk-old-new.com

Юзеф Пешка. Лошица. Начало 19 века. Фото: Википедия

Юзеф Пешка. Шклов в конце 18 века

Юзеф Пешка. Любча, замок Кишек и Радзивиллов. Фото: skyscrapercity.com

Юзеф Пешка. Рынковая площадь в Витебске. Слева — костел Святого Антония, справа — Воскресенская церковь

Юзеф Пешка. Замок в "Белый Ковель" в Смолянах (Оршанский район). Начало 19 века. Фото: Википедия

Юзеф Пешка. Новогрудок. Начало 19 века. Фото: Википедия

Юзеф Пешка. Гродно. Начало 19 века. Пересечение улиц Подольной и Мостовой. Костел и кляштор кармелитов. Фото: Википедия

Юзеф Пешка. Лидский замок. Начало 19 века. Фото: Википедия