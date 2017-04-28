Как выглядели белорусские города 200 лет назад

Белорусские города изобразил польский художник Юзеф Пешка.
Польский художник Юзеф Пешка (1767−1831) родился и умер в Кракове, учился в Варшаве, преподавал в Ягеллонском университете и краковской Академии изящных искусств. Но с этими польскими городами связаны юность и зрелые годы художника. А в молодости он много путешествовал, жил в Москве, Санкт-Петербурге и Вильне. А еще — на территории современной Беларуси. Юзеф Пешка останавливался в Минске, Могилеве, Витебске. В Несвиже он три года (1807−1810) являлся придворным художником Радзивиллов.
Tut.by вспомнил, как выглядели белорусские города в конце ХVIII — начале ХIХ века, когда их рисовал Пешка.